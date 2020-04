La Doña’ la diva que se opuso al machismo. María Félix no era “normal”. En un mundo lleno de machismo y dominado por los hombres, “La Doña” se impuso sobre ellos y se convirtió en la diva del cine mexicano, fue sin duda alguna la fémina que rompió estereotipos y se opuso al machismo.

María Félix nació en Álamos, Sonora, un 8 de abril del año 1914 (y fallecida el mismo día, pero del 2002), en la actualidad cobran más importancia las palabras que pronunció en la entrevista que le cedió a la actriz, cantante y conductora mexicana Verónica Castro en la década de los 90’s.

La Doña, muchos años antes de que se generara y cobrara fuerza e importancia el famoso movimiento Me Too, dejó en claro que el momento de las mujeres estaba por venir.

También te puede interesar ver: Mi locura no tiene cura: Paty Navidad sobre su salud mental

Desde la infancia, María Félix dejó en claro que ella no era como las demás.

De acuerdo a información recabada de su vida, se dice que en su niñez ella llevaba a cabo actividades que oara su época dio eran consideradas para niños, cuando llegó a la etapa de la adolescencia, ella ya era una hábil jinete.

Era una mujer que portaba una belleza sin igual, y gracias a ello llamó la atención de muchos hombres, y fue así que en el año de 1931, a la edad de 17 años La Doña contrajo nupcias con Enrique Álvarez Alatorre, padre de su primer y único hijo, Enrique Álvarez Félix.

Fue en el año de 1938 que se divorció de Enrique Álvarez Alatorre, lo cual logró que muchos hablaran de ella pero fue cosa que no le importó.

Cambió su residencia a la Ciudad de México, y estando ahí se encontró con el director Fernando Palacios, quien la introdujo en el mundo del cine, donde “La Doña” llegaría a consagrarse.

María Feliz, una mujer de una sola pieza, fiel a su carácter rebelde y a su fortaleza, descartó la propuesta que le hizo Cecil B. DeMille, hacer una carrera en Hollywood, ella deseaba ser conocida primero en México, su país.

Y así fue, ella logró eso que deseaba, se convirtió en la diva del cine nacional y sobre todo, sus películas con Emilio “Indio” Fernández serían conocidas en todo el mundo.

El fuerte temperamento de la famosa actriz, era más que conocido en los años 50, era una mujer resuelta y sin ganas de permanecer a la sombra de algún hombre.

Se enfrentó al machismo a una corta edad, con su padre y sus hermanos, siempre se opuso a la idea de ser una mujer sumisa.

Jamás permitió que un hombre le pusiera una mano encima.

Ella vivió algunos de los romances más sonados y conocidos de la época como lo fue con Agustín Lara (quien compuso en su honor “María Bonita) y Jorge Negrete.

La historia con Jorge Negrete fue peculiar. De ser enemigos durante una década, pasaron a contraer nupcias, pero su matrimonio tan sólo duró 14 meses, pues dio fin al fallecer el actor.

“Durante diez años me detestaba parecía… porque no me dejé del ‘Charro Cantor’, creyó que las tenía ganadas conmigo y no era cierto. Fue mi enemigo diez años”, confesó María en una entrevista con Verónica Castro y Jacobo Zabludovsky.