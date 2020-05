La mexicana y el güero festejó a Itatí Cantoral

Actores y equipo de producción d e L a mexicana y el güero se

reunieron esta tarde, de maner a virtual, para hacer un festejo

sorpresa a Itatí Cantoral, con motivo de su cumpleaños.

A la actriz se le convocó a una junta de trabajo con los

director es, para lectura de libretos y revisión del personaje que

interpretará en esta nueva historia, producción de Nicandro

Díaz . Pero la reunión solo fue un pretexto para sorprenderla con

un afectuoso festejo.

Antes de que Itatí se conectar a a la junta virtual, elenco y

equipo de producción ya se encontraban reunidos y, en

cuanto se incorporó la actriz, la festejaron entonando Las

Mañanitas.

Aunque no fue fácil coordin ar a las m ás de 30 personas que

entonaron la clásica canción cumpleañer a, la intención de

abrazarla a la distancia en su día, fue muy apreciada y

aplaudida por Itatí Cantoral.

La protagonista de La mexicana y el güero expresó su

agradecimiento por la inesperada sorpresa, salud ando a sus

compañeros , uno por uno, y les comentó que este fue un

cumpleaños muy particular y será un gusto enorme poder

verlos en persona cuando inicien las grabaciones de este

fabuloso proyecto.

En el singular festejo estuvieron presentes Juan Soler, Luis

Rob erto Guzmán, Laura Vignatti, Tania Lizardo, Gabriela

Carrillo, Alejandra Procuna, Daniela Álvarez , Danielle Lefaure,

Miguel M artín ez, Patricio Castillo, Rodrigo Abed, Joan

Kuri, Rodrigo Brand, Montserr at Marañón , Gala M ontes, Ja kie

Sauz a, Julio Camejo, José Montin i, Irán Cast illo, Gabriela

Zamora, Sian Chiong, Pablo Valentín y Elaine Haro.

Al festejoremoto también as istieron el productor Nicandr o

Díaz , el p oductor asociad o Toño Arvizu , así c omo los

director es Víctor Rodrígu ez, Aurelio Ávila y Alejandro Frutos ,

entre otros integrantes del equipo de producción.

La mexicana y e l güero se estr enar á en el tercer trimestre de

este año, en la franja de las 20:30 horas por las estrellas