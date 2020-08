Lorena de la Garza habla de su relación “complicada” con Consuelo Duval

Lorena de la Garza habla de su relación no tan divertida con la actriz Consuelo Duval mientras grababan para el programa de ‘la hora pico‘.

En el programa ellas salían haciendo sus papeles de ‘Nacasia’ y ‘Nacaranda. Ahora, la actriz habló sobre los problemas laborales que tuvo con la presentadora de Netas Divinas.

Lorena de la Garza, mediante una entrevista con el periodista, Gustavo Adolfo Infante, en el programa ‘El Minuto que Cambió mi Destino’, relató el suceso. Además dijo las causas por las que no pudo tener hijos.

“Sí perdí un bebé, estaba muy joven, y el problema que tuve es que me salieron tumores, muchísimo tumores, los cuales no sabía, pero me salieron”, dijo.