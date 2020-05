Los Simpson predijeron el 2020; admite escritor de la serie

Los Simpson predijeron el 2020.

Bill Oakley, es uno de los escritores del famoso programa norte americano “Los Simpson”, publicó en su cuenta de Twitter “supongo que lo hicimos”, refiriéndose al capítulo en el que tras una pandemia traída de asia, los habitantes de Springfield buscan desesperadamente una cura, pero terminan liberando a las abejas asesinas.

ok fine i guess we did https://t.co/Nf4suyC8A3

— BILL OAKLEY (@thatbilloakley) May 6, 2020