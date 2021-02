Luego de 28 años, Daft Punk se separa

Estados Unidos.- La noticia fue dada a conocer mediante un video titulado ‘Epílogo‘.

El clip de casi ocho minutos muestra a Thomas Bangelter, caracterizado por su casco en color plata, acercarse a Guy Manuel de Homem-Christo (de casco dorado), quitarse la chaqueta y darle la espalda para que active lo que parece ser su mecanismo de autodestrucción.

Después de unos segundos Bangelter explota mientras De Homem-Christo mira el hecho a la distancia.

Tras el video, la publicista de Daft Punk, Kathryn Frazier, confirmó la separación de los músicos, aunque sin dar a conocer el motivo.

El dúo francés, compuesto por Thomas Bangelter y Guy Manuel de Homem-Christo, inició su carrera en 1993 pero fue hasta 1995 que lanzó su primer álbum titulado Homework.

Con gran aceptación en Francia su éxito internacional se consolidó hasta 2001 con su segundo disco llamado Discovery, del que se desprenden los sencillos ‘One more time‘, ‘Digital love’ y ‘Harder, better, faster, stronger‘.

Para 2007 Daft Punk accedió a las colaboraciones, siendo la primera con Kanye West para la canción ‘Stronger‘. También contó con la colaboración de Pharrell Williams y Nile Rodgers para su cuarto álbum.

En 2013 llegó su éxito ‘Get Lucky‘ y para 2016 regresaron a la escena musical mundial de la mano de The Weeknd con los temas ‘Starboy‘ y ‘I feel it coming‘.

A lo largo de su carrera, los músicos franceses también crearon 37 canciones para la película Tron: Legacy de Disney, así como para videojuegos y su propio filme Daft Punk’s Electroma.

