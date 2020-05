Luis Miguel en polémica tras grabación de comercial; cobró 22 mdp

Luis Miguel en polémica tras grabación de comercial; director de la grabación cuenta que cobró 1 millón de dólares, lo que sería aproximadamente 22 millones de pesos.

El comportamiento del cantante en la grabación ha dado de que hablar, debido a que se cuenta que no respetó horarios ni los términos legales que se habían acordado.

A través de sus redes sociales, el intérprete de “Culpable o no” y “Tengo todo excepto a ti” compartió un video en el que promociona la app de Uber Eats, en el clip se le ve con un smoking blanco y el pelo muy esponjado.

“Esta noche voy a cenar fetuccini con salsa de trufas blancas y queso parmesano, mi incondicional amigo” es lo que el Sol De México dice, en el ya famoso comercial de la compañía de entrega de comida.

Luis Miguel en polémica tras grabación de comercial

Luis Alfonso Borrego colaborador del comercial dijo:

“Luis Miguel comenzó a hacer de las suyas, ya sabemos que no es muy cumplido con los compromisos, no cumplió con los términos del contrato, llegó tarde, y por esta razón luego de que no estaba en las mejores condiciones cuando grabó el comercial, dijeron que no se iba a liberar el comercial al público para trabajarlo en post producción, en tomas de recuperación, contratar extras que hicieran las veces de Luis Miguel y poder cerrar y mandar un buen mensaje al público, no éste que se filtró a la prensa, éste se terminó filtrando sin su autorización, terminó Luis Miguel por tanto publicándolo en su cuenta y eso hizo que no se grabara una versión final; eso según algunos abogados nos explican que eso a lo mejor era para desvincularse y decir que él ya cumplió con su compromiso de hacer el comercial. Se tenía previsto que saliera el 15 de marzo pero por la pandemia se había aplazado para el 1 de julio, cosa que no se dio”.

Además, el conductor de este comercial contó:

“Este comercial fue filmado en la ciudad de Miami hace 3 meses, lo contactó una famosa agencia de publicidad y la cifra por la que Luis Miguel accedió a hacer este comercial fue de un millón de dólares que exigió se le depositara en su cuenta dos días antes de la grabación”.

