Luisito Rey opinó que Nath Campos fue culpable de que la violaran y lo tunden en redes

CDMX.- La youtuber mexicana Nathalia Campos Trigos, mejor conocida simplemente como Nath Campos, decidió romper el silencio y dar a conocer de forma pública que fue víctima de abuso sexual por parte del también youtuber Rix.

De acuerdo con la información difundida por la influencer en un video de casi 50 minutos publicado en su canal de YouTube, el abuso ocurrió tras haber salido de fiesta juntos

“Hace unos años salí de antro con unos amigos. Todos yotutuber. Tomé mucho esa noche, un par de mis amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa porque estaba muy borracha, recuerdo pocas cosas”, comenzó por narrar.

Posteriormente, Campos Trigos mencionó que llegaron a su departamento y Rix se ofreció a ayudarla a subir; sin embargo, lo que recordó después es que el youtuber estaba sobre ella.

“Recuerdo que vomité de camino, llegamos a mi edificio, y recuerdo que Rix, uno de mis amigos que llegó acompañándome esa noche se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien; los otros amigos se fueron. Recuerdo quitarme el jumper y meterme a la cama para dormir, lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía. No podía mover los brazos, no podía mover las piernas, no sé si estaba en shock o muy borracha”, continuó.

Al día siguiente, la youtuber solo le pidió a su supuesto amigo que se fuera de su departamento.

“Cuando desperté en la mañana fue gritarle a Rix, que me dijera qué había pasado, que me explicara la situación, le pedí que se fuera, se fue y después me mandó un mensaje que decía que él también estaba borracho y que no quería que me mal vibrara con él y que era una situación en la que yo también había participado”, recordó.

Se sintió culpable

Pese a lo difícil que fue la situación, Nath solo lo contó con las personas cercanas a ella, pero sus comentarios solo la hicieron sentirse culpable.

“Me sentía culpable de haber tomado esa noche, me sentía culpable de haberme puesto en una situación así, de haberme expuesto de esa manera”, dijo entre lágrimas.

Por otra parte, reconoció que sentía pena “decirle a mi familia, decirle a mi hermano, a mis hermanos, a mis abuelos, es algo que me hacía sentir muy débil. He sido independiente desde muy chiquita y esto no me hacía sentir fuerte”.

Finalmente, Campos afirmó que decidió contar su historia años después, esto tras hablarlo con sus seres queridos, asimilarlo y tomar terapia.