Marimar Vega sacó a la luz un episodio de su exmatrimonio. Hoy en día debido a la pandemia del coronavirus que se está viviendo a nivel mundial, muchas personas del medio de espectáculo están comunicándose por medio de redes sociales. Recientemente las actrices Marimar Vega y Rossana Nájera mantuvieron una plática a través de Instagram donde ganaron sobre la Maternidad.

En Instagram dijeron el por qué hasta el día de hoy no se han convertido en madres y mencionaron que ambas han pasado por grandes pérdidas. Marimar Vega dijo que cuando estuvo casada vivió un episodio de este tipo.

Marimar dijo que no sabe con exactitud si buscará ser mamá más adelante.

“Ya sé que son 36 años, no es como que tenga 20 y tengo que seguir dudando. Pero bueno, en su momento, cuando me casé, lo contemplé, lo intenté, después también perdí un bebé, esa es otra cosa, que todo mundo pierde bebés y no se atreve a hablar de eso, después me divorcié y decidí que no quería tener hijos”.

Marimar Vega al hablar de su exmatrimonio se refería al actor Luis Ernesto Franco, de 36 años, con quien estuvo casada del 2015 a 2018.

La actriz comentó que tras la pérdida pensó que ya no lo volvería a intentar pero poco después el amor de nueva cuenta apareció en su vida.

“Empiezas a tener otra relación, a tener la ilusión de formar una familia y yo siempre he dicho que no quiero ser mamá, digo, si me toca será, pero como por decisión mamá soltera, si en algún momento yo decido ser mamá, se me antoja el plan familiar, yo crecí en una familia, soy muy familiar, me encantan las familias, por lo cual, si tuviera hijos sería así”, comentó.

Explicó que gracias a su mascota pudo descubrir su lado protector.

“Se van a reír mucha gente de mí, van a decir que soy una tonta, pero ‘La Chata’, es parte fundamental que desató ese instinto maternal que yo pensé que no tenía”.

Debido a sus dudas en cuanto a la maternidad, Marimar decidió congelar sus óvulos.

“Hace un año, exactamente cuando nació mi sobrino, Zuria me invitó a su parto, justo antes de que me invitara yo ya había tomado la decisión de congelar mis óvulos y son de esas decisiones muy Marimar que la hice a la loca, como de, ‘¡Ah sí, los voy a congelar!’, como si fuera algo sencillo y el proceso fue durísimo, a mí me pegó muchísimo”, mencionó. “Me conflictuó muchísimo, como si estuviera mal ser la tía tomando el video, entonces fui a terapia también, me dio como un post-parto-depresión de Zuria, con respecto a mi congelada de óvulos, lloraba y lloraba”. “Después empecé a acomodarlo así, ‘Sí, yo en algún momento soy la tía Marimar y eso es’, está bien”, agregó. En la reveladora conversación también reconoció que, a la fecha, la maternidad es una faceta que todavía no tiene claro si quiere o no experimentar, “Ahorita estoy ahí, en el no quiero, no sé”.

