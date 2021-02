Martha Higareda confiesa una de sus más grandes Fantasías, ¡Averíguala!

México.- Hace algunas semanas el influencer Rey Grupero destapó un caso en contra del Dr. Juan José Duque, a quien señala de haber afectado a varias mujeres inyectándoles sustancias nocivas que afectaron su salud.

Ante dichas acusaciones, Alfredo Adame salió en defensa del especialista, pues asegura que lo dicho por el influencer son mentiras. A pesar de ello, la guerra de declaraciones entre ambos personajes no ha cesado.

Este día, en entrevista para ‘De Primera Mano’, el actor acusó al novio de Cynthia Klitbo de ser un delincuente que ha cometido diversos delitos y que incluso ha estado en la cárcel.

Alfredo Adame detalló que ya inició una investigación sobre el llamado Rey Grupero y descubrió que este ha pisado la cárcel en cuatro ocasiones distintas, una de ellas por abuso sexual y extorsión.

Foto: Web

«Me puse a investigar y encuentro con que no ha estado una vez, sino cuatro veces, por extorsión, abuso sexual y asalto a mano armada”, detalló, además que el influencer ‘estafa’ a hombres que conoce en antros de la CDMX.

El actor negó que haya amenazado al influencer, pero que tiene audios donde comprueba que a él sí lo han amedrentado: «Mete una demanda por amenazas donde no hay amenazas, ya tengo audios de este cuate donde me amenaza y que me va a romper la ma… con sus antecedentes penales, a ver si lo metemos al bote”, dijo.

Alfredo Adame aseguró que dará una recompensa a quien le de información que pueda llevar a la cárcel al Rey Grupero: “De repente para que la gente gané en esta época de pandemia, ando generando empleos, saco una convocatoria de recompensa de 100 mil pesos a quien de datos que nos lleve a la detención de este tipo”, finalizó.

Con información de Tvnotas