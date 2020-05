Mauricio Ochmann feliz tras separación con Aislinn Derbéz.

“Yo creo que la felicidad viene con procesos y momentos difíciles que uno tiene que surfear y que tienen que ver con estar pleno y feliz, así que me considero una persona feliz, desde hace varios años vivo mi día, mi proceso, disfruto el viaje”, comentó en una entrevista para la revista ventaneando.

En semanas anteriores, Mauricio dio declaraciones al respecto en el programa matutino hoy, ahí expresó:

“Ais y yo nos queremos mucho, somos familia y bueno está padrísimo el poder seguir conviviendo como familia, como papás de Kai, el poderla celebrar el Día de las Madres, es una gran mamá”, comentó.

La pareja se encuentra reunida pasando la cuarentena, sin embargo su relación ya no es la misma. Se ve al actor compartiendo fotos exclusivamente de su pequeña hija y no más de su ex pareja.

“Prometimos que íbamos a poner el bienestar primero y así lo hemos hecho. Nos adoramos, podemos vivir como familia sin ningún problema”

