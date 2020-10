Mhoni Vidente acierta con predicción de Donald Trump y Melania

Mhoni Vidente acierta con predicción acerca del Presidente de los Estados Unidos de Norteamérica; Donald Trump y su esposa Melania.

Apenas hace 24 horas o menos se dio a conocer a través de todos los medios de comunicación conocidos que Donald Trump y su mujer dieron positivo en Covid-19.

Esta aunque no lo parezca era una noticia que se ya se había dado con antelación, pero que no todos lo creyeron posible.

Lo cierto es que una vez más la pitonisa cubana acierta en su predicción y esta vez con Donald Trump y su esposa Melania.

La clarividente más famosa de latinoamerica acierta una vez más con esta predicción del Presidente estadounidense Donald Trump junto a su esposa Melania.

La cubana ya había advertido acerca de que tanto él como su esposa se verían afectados por una grave enfermedad en este mes apenas hace unos días.

Los Trump tuvieron que someterse a la prueba del Covid-19 en cuanto supieron que una de sus colaboradoras; Hope Hicks dio positivo en sus estudios.

La clarividente apenas hace unos días había hablado acerca de la grave enfermedad que sufrirían ambos cuando dio sus predicciones.

Si bien no fue como tal un infarto, el hecho es que dijo que sería fuerte y lo mantendría en cama, lo cual resultó ser bastante cierto.

Además de que Mhoni Vidente acertara en esta predicción sobre Donald Trump, la clarividente ese mismo día predijo algo más. Dijo que el aún mandatario norteamericano perdería las elecciones a la presidencia el próximo 3 de noviembre.

Afirmó que esto será debido a que los iluminados no lo querían ya en el poder, cosa que se está notando desde hace un tiempo ya.

Por su parte, el presidente de los Estados Unidos comunicó la noticia a través de su cuenta oficial de twitter de la siguiente manera.

“Esta noche, @FLOTUS y yo dimos positivo por covid-19. Comenzaremos nuestro proceso de cuarentena y recuperación de inmediato. ¡Lo superaremos JUNTOS!”

Tonight, @FLOTUS and I tested positive for COVID-19. We will begin our quarantine and recovery process immediately. We will get through this TOGETHER!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 2, 2020