Mhoni Vidente realiza fuerte predicción sobre Karla Panini y Américo Garza

México.- Luego de un par de semanas que saliera a la luz un video sexual del actor Gabriel Soto, su actual pareja Irina Baeva está furiosa porqué le gustaría saber para quién iba dirigida la grabación.

La revista de espectáculos, TVnOTAS, entrevistó a un amigo de la pareja y esto fue lo que declaró:

– ¿Cómo están las cosas con Gabriel e Irina, luego del video que se filtró?

«Aunque ellos han querido dejar el asunto atrás y dar la imagen de que su relación está sólida, la realidad es que las cosas se han puesto color de hormiga. A Gabriel se le salió de las manos controlar este escándalo, y eso que sabía lo que se le venía, porque se enteró una hora antes de que se hiciera tendencia».

– ¿Y cómo reaccionó Gabriel?

«Fíjate que antes que hablar con Irina, a la primera a la que le contó fue a su ex, Geraldine Bazán».

– ¿Qué le dijo a Geraldine?

«Que iba a circular un video de él, masturbándose».

– ¿Sabes qué le respondió ella?

«Geraldine le dijo: ‘Pues niégalo, diles que no eres tú’, pero Gabriel le contestó que no había manera de desmentirlo porque se veían su cara y tatuajes».

– ¿Por qué acudió con ella primero?

«Le avisó por sus hijas. Le dijo a Geraldine que necesitaba de todo su apoyo más que nunca; que quería que las alejara de las redes sociales y de los programas de televisión, casi casi que las tuviera incomunicadas y que por favor ella no diera ningún tipo de declaraciones y que le pidiera lo mismo a su mamá, doña Rosalba, que le encanta salir en los medios».

– ¿Geraldine sí lo apoyó?

«Sí, y le dijo que lamentaba mucho lo que le estaba pasando, imagino que lo escuchó muy sacado de onda; pero después sí se molestó con él porque no aclaró que ese video lo grabó cuando ya estaban divorciados».

Foto: Web

– ¿Y cuándo le avisó a Irina?

«A ella se lo contó más tarde porque tenía que pensar cómo explicarle el contenido y la procedencia de ese video, porque era obvio que no era un material viejo».

– ¿Eso le dijo Gabriel?

«Sí, él le juró que ese video era muy viejo, que ya ni se acordaba a quién se lo había mandado, que estaba borracho y solo. Con tal de que le creyera, se atrevió a decirle que era cuando todavía no la conocía, en el tiempo que estaba con Geraldine, que había sido una de las tantas peleas que había tenido con ella, que se fue de la casa y que se puso cachondo con una amiguita, pero no recuerda quién era».

– ¿Irina le creyó?

«Fíjate que al principio sí, pero comenzó a ver las redes sociales y programas de espectáculos y le calentaron la cabeza».

– ¿A qué te refieres?

«Pues la gente se puso a analizar el video, toma por toma, para probar que no era viejo, porque Gabriel trae el mismo look y también sus tatuajes; además, Irina se dejó influenciar por gente que trabaja con ella, quienes le decían que no fuera tonta, que era obvio que ese video sexual era actual, que iba a ser el hazmerreír».

– ¿Entonces qué pasó?

«Pues que ya con la cabeza caliente, Irina le reclamó a Gabriel, le dijo que no quisiera verle la cara porque ella sabía a quién le había mandado ese video».

– ¿Y sí lo sabe?

«Tiene varias candidatas en la cabeza, pero eso se lo dijo porque estaba muy molesta, sentía que le estaba viendo la cara».

– ¿Qué más le dijo Irina?

«Que sabía perfecto de cuándo era ese video y a quién se lo había mandado, pero que quería que al menos tuviera el valor de confesárselo, ya que la había ca$%&#; quería presionarlo para que hablara, porque como te digo, en realidad no sabe para quién era ese video».

Foto: Web

– ¿Crees que sí haya sido en ese tiempo?

«Conozco bien a Gabriel y… la verdad es que no deja de ser un coqueto que le encantan las mujeres, y ya vieron que tiene con qué (ríe) para tenerlas contentas. No me sorprendería que todo ese mes que no tuvo a Irina a su lado, se le haya hecho fácil sextearse con alguna amiguita de ésas que él tiene».

– Pese a todo ello se dejan ver juntos; ¿entonces Irina lo perdonó?

«Sí, porque sí lo quiere, pero también porque no va a reconocer que le pusieron el cuerno, eso jamás va a pasar; no va a soportar que los fans de Geraldine le escriban en las redes que eso merece, que sabían que pasaría, que es karma, que se la aplicaron a ella».

¿Qué más le preocupa?

«Gabriel sabe a quién le mandó este video y aún no descarta si fue ella quién lo filtró; pero lo que más le preocupa es que le hayan hackeado sus correos o su nube, supongo que porque tiene más videos que no quiere que salgan a la luz».

– Hace poco subieron a las redes una foto de ellos juntos en Año Nuevo, ¿crees que Irina ya se vaya a quedar tranquila con este escándalo?

«Conociéndola, no; ella va a hacer hasta lo imposible por dar con la verdad. Públicamente hará creer que todo está bien entre ellos, pero no va a descansar hasta saber con quién la engañó Gabriel”, finalizó.

Con información de TVnOTAS