Michael Jackson aparece en Reino Unido, ¡NO TE LO PIERDAS!. Una joven de Reino Unido compartió a través de la red social Twitter una en la que claramente se puede observar un gran parecido al fallecido cantante Michael Jackson, El Rey del Pop; los comentarios de varios internautas comenzaron a aparecer y muchos dijeron que el notable parecido les parecía aterrador.

La chica llamada Lorun Elisabeth de 17 años de edad, originaria de Reino Unido, compartió la foto la cual rápidamente se volvió tendencia, tal es el caso que hasta el momento cuenta con poco más de 12 mil likes y gran cantidad de comentarios.

Blame it on the boogie 😼 pic.twitter.com/O7BTlKcFQw

— lørun (@Lorunelisabeth) August 2, 2020