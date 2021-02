Muere el actor Christopher Plummer a los 91 años

México.- Luego de ser fuertemente criticado por ponerse la vacuna contra el Covid-19 en Estados Unidos, el conductor Juan José Origel rompió el silencio y aclaró la situación.

En una entrevista para el programa Hoy de Televisa, Pepillo Origel explicó cómo consiguió la vacuna, por qué se la puso y por qué lo compartió en redes.

“Tenía miedo. Me encerré. No sé cómo decirles el por qué me fui a vacunar. Yo llego a Miami como turista y me dicen ahí ‘oye por qué no aplicas para la vacuna’. Yo llego, me citan a las tres de la tarde a un zoológico. Lo único que llevaba era mi pasaporte de turista, lo vieron, me la pusieron. En el momento que me pusieron la vacuna la vida me cambió”.

Foto: Web

Asimismo, señaló que no tuvo ningún efecto secundario y que se sentía ‘emocionado’ por tener la oportunidad de inmunizarse.

“Te sientes bien de haber sido vacunado. Yo creo que todos nos sentiríamos bien al ser vacunados”.

Finalmente, resaltó que decidió presumir en sus redes sociales que ya había recibido la vacuna para que la gente también se animara a recibirla, ya que hay muchos que no desean hacerlo.

“Estaba muy emocionado y para que mucha gente que no se atreve lo haga. Aparte por pendejo. Pero era sin ninguna mala intención”.

Con información de La Crónica de Hoy