Muere Gene Dietch, dibujante de Popeye y Tom y Jerry. El mundo de la animación vive actualmente una gran pérdida; pues se dio a conocer la muerte del animador, director, productor e ilustrador estadounidense Gene Dietch, a la edad de 95 años por causas naturales. La noticia fue dada por el editor Petr Himmel.

Dietch nació en 1924 en Chicago, Estados Unidos; aunque es reconocido por sus aportaciones a la animación, inició trabajando como diseñador y piloto de avión, profesión que tuvo que dejar debido a una neumonía que desarrolló en su juventud.

Posterior a esto, fue contratado por distintos estudios de animación como la United Productions of America (UPA) y Terrytoons, además de desarrollar la tira cómica ‘The Real-Great Adventures of Terr’ble Thompson!, Hero of History’, que tuvo una buena aceptación entre el público.

Fue a inicios de los 60, con Gene Dietch ya radicado en Praga, que se le dio el reconocimiento internacional al recibir el Oscar por el corto animado ‘Munro’, el cual se exhibía antes de las funciones de ‘Desayuno en Tiffany’.

Posterior a eso fue requerido para dirigir episodios de ‘Popeye’ y ‘Tom y Jerry’, siendo estos últimos su trabajo más recordado por los fans. Dietch cambió la dinámica del gato y el ratón, poniendo su conflicto en un símil con el de David y Goliath; mencionando que con esto se lograba una mejor conexión con los personajes.

Aunque la crítica destruyó su labor en la serie de MGM, seguidores de todas las edades le escribieron cartas señalando que sus cortos de ‘Tom y Jerry’ son sus favoritos.

Junto a esto, trabajó en una de las primeras adaptaciones de ‘El Hobbit’, un corto de 13 minutos que nunca se exhibió y se presumía perdido; afortunadamente, se encontró una copia en buen estado en el año 2012.

