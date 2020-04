Muere Jay Benedict, de ‘Aliens’ y ‘Batman’, por coronavirus. El actor estadounidense Jay Benedict, reconocido por sus papeles en los filmes Aliens y Batman, murió a causa de complicaciones por coronavirus a los 68 años de edad.

Loanterior fue confirmado por la agencia del actor en redes sociales. Con una carrera de más de 40 años, Benedict estaba radicado en Reino Unido por lo que además de participar en proyectos de Hollywood también lo hizo con otras propuestas en Francia y España.

“Es con profundo dolor que debemos anunciar la muerte de Jay el 4 de abril debido a complicaciones derivadas de una infección por Covid-19”, dice el comunicado en su página web oficial.

Dos de sus papeles más famosos fueron para los filmes Alien, de James Cameron, y

: El caballero de la noche asciende, de Christopher Nolan. En la televisión interpretó al oficial del ejército John Kiefer en Foyle’s War y participó en Cap des Pins y Emmerdale.

Otros de sus trabajos incluyen The Patriots, The White Knight, The Apocalypse Code y Madame, además de diversas apariciones en The Rocky Horror Show. Además, también se desempeñó en la posproducción en series como Downton Abbey, Dickensian o Call the Midwife a través de su compañía Sync o Swim. La voz de Jay Benedict se escuchó en algunos videojuegos, documentales y comerciales.

Nacido en Burbank, California, se trasladó en la década de 1960 a Europa, donde vivió y trabajó desde entonces.

Su partida se suma a la del actor Mark Blum, célebre por su participación en las películas Desperately Seeking Susan y Crocodilo Dundee, quién también falleció debido al coronavirus.