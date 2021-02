Muere la primera actriz Lucía Guilmáin a los 83 años

CDMX.- El actor y cantante mexicano Antonio Mauri Villariño fue dado de alta el 12 de febrero tras permanecer siete meses hospitalizado en el University of Florida Health Shands, por complicaciones derivadas del COVID-19.

Toño Mauri, como también se conoce al actor, se contagió de coronavirus en junio y debido a complicaciones de dicha enfermedad recibió un doble trasplante de pulmón.

Al ver las primeras imágenes del actor saliendo del hospital, las conductoras del programa Hoy, Andrea Legarreta y Galilea Montijo se conmovieron y le brindaron un aplauso.

“Hablábamos de tantos casos que le ha ganado la batalla a esta enfermedad y, tantos que no lo logran, para todos ha sido muy conmovedor ver que ha ganado la batalla. Es un hombre muy querido y respetado en este medio”, mencionó Andrea Legarreta.

Mientras que Galilea Montijo destacó la actitud de Toño Mauri. “Después de ver estos casos, hay que echarle ganas a la vida y tener buena actitud”.

El resto de los conductores del programa matutino destacaron la fuerza del también cantante ante la situación a la que se sobrepuso.

En días pasados, Mauri Villariño dio una entrevista para el programa de espectáculos Despierta América y habló sobre la situación que enfrentó en los meses pasados.

Y agradeció al doctor Juan Rivera, quien fue el médico que lo atendió durante el periodo que estuvo internado. “Doctor Juan, antes que nada, te agradezco porque tú fuiste, y eres, la persona que me ha conducido por este camino. La que me ayudó cuando empezamos a llegar al hospital, a que me atendieran, a poder conocer más de lo que me estaba pasando”, mencionó.

En tanto, el médico compartió en redes sociales que Antonio Mauri estuvo cerca de perder la vida en tres ocasiones. “Es el ser humano más luchador y positivo que he conocido en mi vida […] Gracias Toño por enseñarme tantas lecciones de vida”.

La enfermedad la contrajo a finales de junio, al igual que su esposa, hijos y yerno, y en una entrevista para el programa Venga la Alegría reveló que había dado positivo por COVID-19. Relató que comenzó con síntomas leves y que en un inicio le fue difícil asimilar que era portador del virus.

“La verdad es que pensé que era una gripe porque nos hemos cuidado muchísimo mi familia y yo, hemos estado en la casa sin salir”, indicó Toño Mauri.

Si bien el actor mejoró, no pasó mucho tiempo antes de que tuviera que ser hospitalizado. Después de tres meses, Mauri Villariño se mantuvo estable, pero al ser evaluado por especialistas le informaron a la familia del daño pulmonar y que requería de un trasplante.

Toño Mauri Jr dijo en entrevista a El Universal en diciembre que la operación era la única vía para que su padre pudiera recuperarse. “La verdad es que todo lo demás está bien y dijeron (que el trasplante) era la mejor opción, gracias al donador que no sabemos quién es y a su familia, se pudo esta operación”, comentó.

