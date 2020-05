NASA y Tom Cruise planean filmar película en el espacio

NASA y Tom Cruise trabajarán en una filmación en el espacio. NASA está trabajando con Tom Cruise para filmar la primera película rodada en el espacio, según el administrador de la NASA Jim Bridenstine.

Pese a esta declaración, los detalles del proyecto no están claros, pero Bridenstine dice que la película tendrá lugar a bordo de la Estación Espacial Internacional.

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020