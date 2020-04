New Order dará hoy un concierto a la 1:30pm

Radiohead, Metallica y The Killers son algunos de los grupos que se han subido a la onda de dar sus conciertos en épocas de cuarentena, para que todas las personas sientan menos duro el estar en confinamiento. Como parte del nuevo programa del MIF (Manchester International Festival), Hoy viernes 17 de abril se transmitirá de manera exclusiva el show de New Order de 2017 en el icónico Old Granada Studios.

Esta presentación ha sido de las más asediadas en la historia del festival ya que New Order tocará en vivo el experimento visual y sonoro, trabajado de manera paralela con el artista visual Liam Gillick y es el mismo lugar en el que Joy Division hizo su debut en 1978.

El concierto será en punto de las 1:30 de la tarde de este Viernes, New Order estrenará en el live stream, mismo que forma parte de la programación de conciertos del Manchester International Festival, debido a la pandemia del coronavirus COVID-19 declarada el pasado 11 de marzo, y será transmitido por YouTube completamente en vivo.

Esto forma parte de una serie de esfuerzos que han realizado diferentes grupos y bandas sonoras para motivar a la gente a que siga permaneciendo en sus casas durante esta terrible pandemia que ha tomado miles de vidas.