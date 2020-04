Ninel Conde acude a fiscalía; siguen sin ver a su hijo. La actriz y cantante Ninel Conde de nueva cuenta se encuentra en el ojo del huracán, una vez más tiene grandes problemas con su ex pareja Giovanni Medina, ya que este, no le ha permitido ver a su hijo.

De acuerdo a declaraciones que Conde ha emitido por medio de redes sociales, menciona que Giovanni Medina supuestamente le ha negado ver a su hijo Emmanuel en un lapso de dos meses.

Debido a ello la actriz se ha sincerado y confesó que si la situación continúa de esa manera, esta dispuesta a llegar a instancias legales para recuperar la custodia de Emmanuel.

Cabe resaltar que Medina ha desmentido lo dicho por la actriz, y por medio de su cuenta personal de Instagram publicó un video donde muestra que Conde sí tuvo contacto con su hijo.

Ninel Conde acude a fiscalía. Conde y su ex acarrean problemas tiempo atrás

Definitivamente, Ninel Conde y su ex pareja, Giovanni Medina acarrean problemas desde tiempo atrás, su vida ha estado llena de escándalos. Mediante Instagram la cantante ha mostrado a su público que hará lo que sea necesario para recuperar la custodia de su hijo.

Es así como en una de sus historias de Instagram publicó su visita a la Fiscalía de Cuajimalpa para seguir en la lucha de recobrar a Emmanuel.

Te puede interesar: Danna Paola anuncia nuevas fechas de conciertos, pese a pandemia

A las declaraciones a cerca que Medina no le ha permitido ver a su hijo, este ha dicho que debido a la profesión de la cantante tiene que viajar muchas veces sin descanso, ir a varios estados, municipios con sus conciertos, palenques, presentaciones entre otras, y actualmente estamos pasando por la pandemia del Covid-19 por lo que él debe salvaguardar la integridad de su hijo y evitar que esta situación lo ponga en riesgo y se pueda contagiar, es por ello que Ninel Conde no ha podido ver seguido a su hijo.

Ninel Conde en diversas ocasiones ha tachado a su ex de trepador y mentiroso lo cual seguramente no pasará desapercibido por Medina y le contestará desatando más dimes y diretes entre la ex pareja lo que dificulta que ambos lleguen a un sano acuerdo.