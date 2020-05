Ninel Conde comparte video de la violencia que sufrió con Giovanni Medina.

El escándalo entre el Bombón asesino y su ex pareja sigue dando de que hablar.

El día de ayer se dió a conocer que la actriz acudió al palacio nacional buscando ayuda del presidente Andrés Manuel para recuperar la custodia de su hijo.

En el video se muestra a la cantante narrando sobre la violencia que sufrió por parte de su ex esposo, ahí se escuchan las declaraciones que la cantante hace diciendo:

“Me dijo que yo era una naca y que mi hijo no me soportaba y que me va a odiar como mi hija, ya no puedo más”