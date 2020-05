Ninel Conde revela que Giovanni Medina la agredió físicamente.

Ninel Conde sigue peleando por recuperar a su hijo Emmanuel, mismo al que no ha podido ver desde hace más de dos meses debido a que su ex pareja y padre del niño, Giovanni Medina, no le permite verlo. En entrevista para el programa Despierta América, el llamado “Bombón asesino” reveló varios detalles de los abusos psicológicos y físicos que vivió a manos de su ex.

“Él decía que yo estaba rodeada de gays, que era la reina de los gays, que mi hijo no podía estar cerca de los gays porque lo iban a volver gay, que lo iban a violar, tiene un odio, una homofobia a los gays”.

Así lo contó posteriormente, Ninel, además reflexiono sobre su relación y explicó:

“Ahora entiendo que yo era una mujer violentada, una mujer que vivía amenazada, que vivía sobajada, aplastada, que todo lo que yo hacía en mi trabajo está mal, me alejo de todos, es una persona narcisista”

Ninel Conde revela que sufrió agresiones por parte de su ex pareja.

Asimismo, Ninel confesó que mientras la aislaba de todo el mundo, vivía lo peor, pues la agredía físicamente.

“Sí claro, sí hubo agresión en el enfoque físico”.

Justamente por ese motivo es que la cantante dice sentirse preocupada por su hijo, pues no sabe lo que pueda suceder con el niño con los arranques de ira de Medina, pues el niño le contó en una ocasión que Giovanni le dio una cachetada a un conductor de Uber que no lo quiso subir.

Finalmente, la actriz reveló que sí tiene una nueva pareja sentimental, pero que ahora su vida está enfocada en recuperar a su hijo y su romance queda en segundo término en este momento.

También te puede interesar: Ninel Conde y Giovanni Medina comienzan pelea legal y comparten documentos

Con información de Agencia de México.