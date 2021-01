Noelia baila en sexy minivestido de látex

CDMX.- Mr. Bean, sin lugar a dudas, es uno de los rostros más famosos de la comedia en el mundo, y quizás el máximo exponente en Gran Bretaña. La creación de Rowan Atkinson se volvió un auténtico fenómeno pese a sólo tener 14 capítulos, y provocó que salieran dos películas y una generosa serie animada que supera los cien capítulos.

Uno de los rasgos más marcados y característicos del personaje es que no habla mucho, si acaso dice un par de palabras en un tono ciertamente anormal. Y aunque esto le añade un toque especial al personaje, te has preguntado, ¿por qué tomaron esa decisión? Aquí te contamos.

Porqué Mr. Bean habla poco

Los orígenes del personaje se remontan a la infancia de su creador e intérprete, Rowan Atkinson, quien ha contado en múltiples ocasiones que fue un niño que tenía ciertos problemas de habla. Esto, desde luego, le causó ciertas dificultades, sin embargo, logró encontrar confianza en sí mismo en la actuación, y así fue como encontró su profesión.

Fue así como tomó inspiración en la comedia clásica, en famosos como Charlie Chaplin, Buster Keaton y principalmente Monsieur Hulot para crear a Mr. Bean, un personaje con una esencia única al someterse a situaciones irreverentes con la consigna de sacar una risa con el apoyo primordial de sus gestos.

En una entrevista para People, Atkinson aseguró que, para él, Mr. Bean era como un niño de 10 años atrapado en el cuerpo de un hombre, por ello se comporta con esa ingenuidad, pero a la vez, es un personaje bastante egocéntrico.

Además, el que Mr. Bean no hable mucho, ayuda a que más genta pueda acceder a su humor, puesto que el personaje no tiene que ser traducido para entender su carácter o lo que siente, lo que le dio un plus para ser conocido en el mundo.

¿Interpretará a Mr. Bean de nuevo?

Una de las últimas veces que Atkinson interpretó a Mr. Bean, fue durante los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, donde Atkinson apareció en la ceremonia de apertura tocando una sola nota durante una presentación musical. Luego apareció una cinemática de él, siendo dejado atrás con un grupo corriendo y finalmente, tocó una escala para terminar el tema.

Sin embargo, Atkinson no quiere volver a hacer el personaje, pues piensa que Mr. Bean no debe envejecer. Además, recientemente dijo que es cansado interpretar el personaje, pues es estresante ver a un adulto comportarse de forma infantil, sin que se de cuenta. Así que lo más probable es que jamás lo volvamos a ver en vivo.