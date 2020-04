Participante revela secretos de Enamorándonos y Exponiendo Infieles. Desde que programas como Enamorándonos y Exponiendo Infieles se transmiten, existen muchas especulacionezs acerca de su veracidad. Ambos programas han contado con gran audiencia, por lo que muchos se pregutan si quienes aparecen en ellos ganan dinero.

Una persona identificada como Alex Gómez, supuesto participante, reveló en entrevista las condiciones de estas transmisiones. En entrevista para el canal de YouTube ‘Vaya Vaya TV’ reveló cuánto dinero recibían personas por participar y salir en ambos programas.

Alex Gómez, examoroso y una de las personas que salió en uno de los episodios de Exponiendo Infieles, habló de algunos detalles que vivió en TV Azteca y en Badabun.

Gerardo Escareño reveló que efectivamente su participación en el programa de Lizbeth Rodríguez fue planeada y él conoció a su supuesta novia durante el programa.

“En la empresa Badabun me dieron las líneas a seguir y mi caso. A mí me tocó que era una persona infiel que trabajaba en unas oficinas y pues Valeria era mi novia. Pero a Valeria yo la conocí ese día”, declaró.

De acuerdo con Alex, la relación sentimental con Valeria se trabajó desde las 9 de la mañana y hasta las 8 de la noche, a fin de que pareciera lo más real posible.

“Grabábamos varias parejas, nos ponían hacer ejercicios para interactuar para que nos conociéramos el uno al otro”, manifestó.

Debido a que pasaban todo el día juntos, muchas personas sí se llegaron a enamorar después de su participación en Exponiendo Infieles. Alex Gómez reveló que la cantidad que le pagaban a las parejas variaba de mil a 2 mil quinientos pesos.

Durante su entrevista para ‘Vaya Vaya TV’ el examoroso habló sobre su video que subió hablando de Juan de Dios Pantoja, asegurando que en verdad si lo conoció y que si lo hizo fue para defender a Lizbeth Rodríguez.

Alex Gómez detalló que para entrar en el programa de ‘Enamorándonos’ tuvo que pasar por un casting en donde los hacen firmar un contrato.

Agregó que “en mi caso, a mí sí me dieron a la persona que elegí para tener una cita”. Alex Gómez puntualizó que la producción de TV Azteca escoge el lugar y les da ciertos señalamientos que deben de seguir durante la cita. Por último, señaló que TV Azteca no le pagó por su participación en el programa pero sí le dieron de comer. Sin embargo al no obtener ingresos abandonó el proyecto.

