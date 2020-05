Películas que postergaron su estreno por coronavirus. Debido a la pandemia del coronavirus la industria del arte cinematrográfico se ha visto afectada en todo el mundo y suman alrededor de 599 películas que tuvieron que cambian su fecha de estreno a causa de la pandemia.

A través de Twitter, Comscore reportó que ese número de producciones han retrasado su estreno en distintos países del mundo, una situación que nunca antes se había presentado.

En los primeros meses de 2020 iban a estrenarse películas como Mulan, Wonder Woman, Charm City Kings y No Time to Die (James Bond), pero no pudo ser así por la pandemia de coronavirus.

Según reporte en distintos portales de noticias, la industria del cine reporta 7 mil millones de dólares en pérdidas por taquilla, una cifra que finales de mayo podría ascender a 17 mil millones.

Paramount Pictures ha anunciado que Top Gun: Maverick, la secuela de la película de Tom Cruise que iba a estrenarse el 24 de junio, se pospone al 23 de diciembre.

Mulan (Disney) se pospone hasta julio próximo y Black Widow (Marvel Studios) queda para noviembre de este año.

Jungle Cruise con Dwayne Johnson y Emily Blunt se iba a estrenar este julio, pero no será así y su estreno quedó programado para el 30 de julio de 2021.

Eternals, con Angelina Jolie y Salma Hayek saldría a la luz el 6 de noviembre de 2020, pero se reprogramó su estreno para el 12 de febrero de 2021.

La quinta entrega de Indiana Jones llegará a los cines hasta el 29 de julio de 2022, un año después de lo previsto.

A la lista de estrenos aplazados por la pandemia incluye también las películas Wonder Woman 1984, protagonizada por Gal Gadot, la cual pasa de marzo a agosto próximo; Charm City Kings, que llegaría al cine el 1 de abril, pasa al 21 de agosto.

