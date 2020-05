Penélope Menchaca nueva conductora de Enamorándonos. El programa Enamorándonos de Tv Azteca, después de permanecer su transmisión al aire durante tres años, decidió tomarse una pausa pero el día de hoy anunciaron que regresa con una versión totalmente renovada.

Al programa Enamorándonos se une la conductora Penélope Menchaca, durante la emisión del programa de espectáculos Ventaneando dierob a conocer la noticia. La finalidad del programa es formar parejas.

Penélope Menchaca se dio a conocer con el programa de televisión 12 Corazones, el cual trataba de una temática parecida a Enamorándonos. La conductora aseguró que no teme que el público la encasille dijo que al contrato es una ventaja para ella. Mencionó que tanto ella como la también conductora Carmen Muñoz, la cual estuvo al frente de Enamorándonos, son muy diferentes.

Penélope Menchaca ya tiene experiencia en unir parejas que probarán suerte en el amor.

‘‘Después de que lo hice 14 años yo creo que tengo algo de práctica, pero sí me gusta, lo reconozco, me gusta, me divierte’’. Y respecto a la etiqueta que el público pudiera ponerle por fungir de Cupido nuevamente, Penélope dijo: “No tengo ese complejo, eso es lo que se me da, me gusta, me divierte, yo puedo estar así hasta que me saquen”.

“Te enamoras de lo que escuchas no de lo que ves, ese es mi sueño, que por fin las mujeres escuchen lo que quieren escuchar. Que podamos regresar a ese punto en que la gente en sus casas digan “Sí, me gusta para él o me gusta para ella”.