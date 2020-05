Pepe Aguilar rompe el silencio tras disculpa de Natanael Cano.

Pepe Aguilar reaparecióen redes sociales luego de que el joven Natanael Cano le ofreciera una disculpapor los comentarios que lanzó en su contra tras el malentendido que surgió entre ambos con relación a los corridos tumbados. Días después deque Cano cambiara su postura en contra de Aguilar, el intérprete de “Miedo” retomó su cuenta de Instagram para celebrar el que hubiera sido el aniversario 101 de su padre, Don Antonio Aguilar, y recordando algunas enseñanzas de su padre, comentó:

“Él jamás en la vida nos hizo sentir que éramos mejor que nadie, jamás en la vida nos hizo sentir que por tener dinero o por tener fama o poder, eras mejor que nadie,pero eso va para allá y para acá, porque entonces te haces medio irrespetuoso,porque como todo mundo le rinde a esa madre, como todo mundo está acostumbrado a no hablar con la verdad, entonces güeyes que no le rinden al dinero, que no le rinden a la forma y que no le rinden al poder, y que están acostumbrados a hablar con la verdad, ah no, pues son pinches monstros, irreverentes, creídos y engreídos, quién se creen, luego los andan hasta matando”.