Pepillo Origel le hace competencia a Anahí en la cocina. El conductor y periodista de espectáculos, Juan José Origel decidió en esta cuarentena compartir una receta sin embargo ni a él le gustó lo que preparo.

Fue a través de un video que se observa a Pepillo en su casa donde previamente advirtió que esta receta era un inventó suyo y no sabría cual sería su resultado.

Algunos de los ingredientes que utilizó son jocoque, ostiones ahumados en lata y salsa picante Tabasco, los cuales los licuó.

El conductor se encontraba emocionado de hacer este platillo, pero fue a la hora que terminó de licuar que decidió probar y expresó “mejor no lo hagan”.

“Pues que creen como no tengo nada que hacer estaba sin hacer nada voy a inventar a hacer un… haber como me sale en la vida lo he hecho ni nada, pero ahorita lo invente, voy a hacer un mousse de ostión ahumado”, explica en el video.