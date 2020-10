Premios Billboard Music; lista de los ganadores.

Los Billboard Music Awards 2020 también fueron afectados por la cuarentena debido a la pandemia de Coronavirus, pues se pospusieron en marzo cuando originalmente estaban programados para abril en el MGM Grand Garden Arena en Las Vegas.

El evento fue transmitido en vivo por NBC desde el Dolby Theatre de Los Ángeles, el día miércoles 14 de octubre.

El premio ICON es un reconocimiento que ha sido otorgado a artistas como Mariah Carey, Janet Jackson, Cher y Celine Dion; este año 2020 fue otorgado para Garth Brooks.

En la presentación se presentó: Post Malone, Alicia Keys, John Legend, BTS, Demi Lovato, Brandy, En Vogue y Sia, 24, Bad Bunny, Kane Brown, Swae Lee, Khalid, 22, Saint Jhn y Luke Combs.

Post Malone obtuvo el primer lugar de nominaciones, pues obtuvo 16, mientras que Lil Nas X quedó en segundo lugar con 13 nominaciones.

La famosa cantante Billie Eilish y Khalid recibieron 12 nominaciones cada uno, seguidas de Lizzo con 11.

Kanye West obtuvo nueve nominaciones, en cuatro de ellas como categoría de música gospel.

Categoría: Billboard 200 Album

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?, de Billie Eilish fue el ganador.

Hollywood’s Bleeding, Post Malone

Lover, Taylor Swift

Thank U, Next, Ariana Grande

Free Spirit, Khalid

En la categoría: Top Female Artist

Ariana Grande fue la ganadora, ante su competencia con artistas como Taylor Swift.

En la categoría: Top Male Artist

Se disputaban el premio artistas como DaBaby Y Khalid, pero Post Malone obtuvo el título como mejor artista masculino.

Mientras que los ganadores como mejor grupo fueron los reyes del K-Pop BTS.

