Prince Royce tiene un récord Guiness

Los amantes del cine de terror pueden estar contentos pues este tipo de películas realmente se tuvieron presentes en el año 2020.

Los filmes de terror tuvieron un buen 2020, ya que –a diferencia de los blockbusters que necesitan salas llenas para ser redituables– estos filmes se pueden adaptar a diversos formatos, como plataformas de streaming y el circuito de festivales, para cumplir con las expectativas de provocar escalofríos con sus aterradoras tramas.

Desde leyendas mexicanas, hasta embrujos por Zoom y maldiciones bizarras, estos filmes presentan historias variadas que harán que cualquier fan del género no pueda dormir del miedo.

Estas son las películas de terror del 2020 que no te puedes perder.

Su Casa (2020): La película de Netflix mostró horrores sobrenaturales, pero también la pesadilla que enfrentan los refugiados al llegar a un nuevo lugar. En Rotten Tomatoes tiene una calificación del 100 por ciento, así que vale la pena que la veas si no le has dado la oportunidad.

Host (2020): Un grupo de amigos decide tener una sesión espiritista por Zoom para entretenerse durante su confinamiento, ¿te suena? Pues seguro es porque este filme se realizó durante la pandemia del Covid-19 y cuenta de manera original una terrorífica historia virtual.

Possessor Uncut (2020): La vara estaba muy alta para el director, quien es hijo del legendario cineasta de terror David Cronenberg, pero con esta película que combina la ciencia ficción y el body horror, demuestra que heredó el talento de su padre y a la vez es capaz de crear sus propios mundos audiovisuales.

El Hombre Invisible (2020): Después de las versiones anteriores de esta historia, no había mucha expectativa porque se lograra adaptar exitosamente, pero el filme protagonizado por Elisabeth Moss sorprendió y le dio un nuevo aire al personaje que pertenece a los monstruos clásicos de Universal.

La Llorona (2019): Aunque tuvo su estreno el año pasado en varios festivales, la película del guatemalteco Jayro Bustamante apenas llegó a una audiencia masiva en el 2020. De hecho, la película fue elegida como representante de este país en los Premios Óscar 2021, por fin dándole un buen homenaje a la leyenda latinoamericana.

Relic (2020): La cinta se incluyó en la selección After Dark del Festival de Cine de los Cabos donde fue bien recibida, ya que cuenta las experiencias de tres mujeres de diferentes edades que empiezan a presentar demencia a causa de un misterio sobrenatural. Además, es un ejemplo que no se necesitan monstruos para provocar pesadillas.

Run (2020): Sin duda fue un buen año para Sarah Paulson, ya que además de la serie de Netflix, Ratched (2020), protagoniza esta película en la que una madre atormenta a su hija con su extraño comportamiento y su obsesión por mantenerla aislada de la sociedad, incluso en su adolescencia.

Sputnik (2020): El filme ruso demuestra el poder que tiene la ciencia ficción para sacar buenos sustos. La historia está inspirada en Alien (1979) pero fue bien recibida porque logra usar las mejores lecciones de Ridley Scott, al presentar a un hombre poseído por un extraterrestre y los esfuerzos de sus compañeros por salvarlo.





The Rental (2020): Este caso destaca porque logra usar un elemento común en la sociedad contemporánea para presentar un escenario que nos provoca pesadillas: un Airbnb con un misterioso asesino que atormenta a sus visitantes… o al menos eso parece.

#Vivo (2020): Netflix continúa apostándole al horror coreano y la fórmula está dando resultado. En esta cinta se explora de forma exitosa el clásico apocalipsis zombie, pero lo hace de una manera que resulta entretenida y te hará temer por el destino del protagonista.

Black Box (2020): En esta propuesta de Blumhouse para Prime Video se cuenta la historia de un padre soltero quien, tras perder a su esposa en un accidente, decide someterse a un extraño experimento que, lejos de ayudarlo, lo hará cuestionar su verdadera identidad.

The Hunt (2020): Lamentablemente esta película no se pudo estrenar en cines porque se atravesó el pico más alto de la pandemia, pero resulta interesante esta sátira social en la que los ricos secuestran a un grupo de personas para cazarlos en un bosque remoto, tal como sucede en el libro “The Most Dangerous Game”.

Con información de la revista Sector Cine.

También te puede interesar: Productores de nochebuena rematan su producto por bajas ventas en Veracruz

También te puede interesar: Betis de España habría enfriado interés por el mexicano Sebastián Córdova