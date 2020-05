Rammstein posterga conciertos en México hasta 2021. Muchos fans mexicanos del grupo proveniente de Alemania, Rammstein, tendrán que seguir esperando a que la agrupación se presente en tierras aztecas, ya que confirmaron que sus presentaciones serán pospuestas para el 2021.

Esto se debe a que a nivel mundial debido a la pandemia del coronavirus miles de eventos, conciertos y actividades en lugares, públicos abiertos y cerrados tuvieron que ser cancelados o pospuestos para evitar la propagación del Covid-19.

Fue por medio de sus redes sociales donde el grupo Rammstein dieron a conocer la noticia a sus seguidores.

Cabe destacar que la agrupación hizo énfasis en comentar a sus fans que no se deshagan de sus boletos ya que estos serán válidos para las nuevas fechas para el 2021.

Rammstein publicó una imagen donde se pueden apreciar los lugares donde en un futuro se presentarán, incluyendo a México.

Sadly, but in the best interests of everyone’s health and safety, we have to postpone our North America Tour. We are now working on rescheduling the tour in 2021. More information: https://t.co/PvrCAR5iiH #Rammstein pic.twitter.com/8PzOUNPqp1

— Rammstein (@RSprachrohr) May 27, 2020