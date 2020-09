Red de prostitución en Televisa existía según Alfredo Adame

Red de prostitución en Televisa realmente existía, pero no como tal en la compañía, si no aparte de ella en una casa de Marga López, eso confirma Alfredo Adame.

El polémico actor que siempre ha tenido de que hablar, sin embargo no tiene pelos en la lengua, ha revelado que existía una red de prostitución.

Resulta que hace algunos años, la famosa Kate del Castillo habría hablado sobre un “catálogo de prostitución” en la cadena Televisa.

En el supuesto catálogo se ponía a ciertas actrices jóvenes de las que se ‘ofertaba el servicio’ a cambio de oportunidades laborales.

Luego de esto Lucerito salió a negar que existiera una red de prostitución en Televisa de esa índole o que por lo menos ella nunca vio dicho catálogo ni participó en él.

Alfredo Adame habló de la supuesta rede de prostitución en Televisa, diciendo que no existía un “prosti-catálogo” como tal, pero de que había enredos, los había.

El productor destacó que no se hacia dentro de la empresa, por supuesto, sino con una externa que se situaba en casa de Marga López.

Adame contó todos los detalles que se sabe acerca de la red que se maneja por parte de la empresa, pero fuera de ella.

El también empresario contó la parte que el sabe acerca de este ‘chisme’ que esta volviendo a surgir, luego de un par de años muerto.

Lo primero que aclaró es que no existe un catálogo como todos dicen, no como tal o por lo menos él jamás lo llegó a ver.

Luego de esto dijo que la responsable de esta red de trata era una mujer llamada Nancy Rotman, apodada “la Burdelera de Televisa”. Explicó que él sabía de estos detalles por su entonces esposa; Diana Golden, quien trataba con la directora de esta casa.

El famoso y polémico actor dijo acerca de la red de prostitución en la cadena Televisa:

“Televisa tenía un “Star System”, era una casa que había pertenecido a Marga López. La directora era una gringa perversa, malvada y miserable, llamada Nancy Rotman. No era una representante de artistas. Tenía contacto con Televisa”.

Además de esto, el actor aclaró que las artistas de ‘talla grande’ no estaban implicadas en estas cosas, pues ellas “no lo necesitaban“.

“A ese ‘Star System’ no iban las estrellotas de Televisa. No iba Verónica Castro, no iba Lucía Méndez ni Erika Buenfil. A Edith González a lo mejor la vi una vez ahí”.