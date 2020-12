Regresa Eddie Murphy con la segunda parte de “Un príncipe de Nueva York”

México. – El pasado 13 de diciembre, el famoso periódico The New York Times publicó un reportaje publicado por The New York Times, en él trata el tema sobre la violencia que se vive día a día en Tamaulipas, y aprovechó para retomar la historia de Miriam Rodríguez, una madre mexicana que, desde el año 2014, rastreó a los responsables del secuestro y asesinato de su hija de 16 años llamada Karen Alejandra Salinas Rodríguez.

Esta admirable e incansable mujer, que generó la admiración de muchos, cazó a los asesinos de su hija por todo México. Para ello se valió de disfraces, cambió de identidad y consiguió una pistola.

Foto: Radio Fórmula

En el año 2014 cuando comenzó a seguir los pasos de los presuntos responsables del secuestro y asesinato de Karen, su hija de 20 años de edad. Su historia fue recuperada por Azam Ahmed, periodista del New York Times.

La historia de vida y de búsqueda de justicia tuvo un gran impacto lo cual hizo que varias productoras audiovisuales a competir para obtener los derechos. De acuerdo con The Hollywood Reporter, algunas de las empresas que formaron parte de la puja fueron Chernin Entertainment, Makeready, Thunder Road y Amblin, así como los estudios Lionsgate TV, 20th Television, UCP y la división de documentales de HBO.

La productora que logró conseguir los derechos de la adaptación de esta increíble historia fue Blumhouse. Hasta el día de hoy, se desconoce los planes que la productora, conocida por sus películas de horror y suspenso.

Foto: Debate

La idea inicial de las casas productoras era realizar una serie sobre esta historia; sin embargo, no se han tomado decisiones acerca del formato en el que se presentaría la historia de Rodríguez, pero se tiene la intención de buscar actores y actrices para la adaptación.

Por último, cabe destacar que The New York Times también fungirá como productora de la historia escrita por el periodista Azam Ahmed, jefe de la oficina del Times para México, Centroamérica y el Caribe desde 2015.

Con información de SDPNoticias

También te puede interesar ver: Matan a madre que buscaba encerrar a los asesinos de su hija