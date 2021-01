Reportan grave por covid a Eduardo Moreno, sobrino de ‘Cantinflas’

Con una deuda de 50 mil pesos, se especula que Alejandra Guzmán ha regresado a las drogas, pues agredió a un productor y causó destrozos en un hotel donde se hospedaba.

Para la segunda temporada de El juego de las llaves, la producción invitó a Alejandra Guzmán, de 52 años, para que tuviera una participación especial, pero jamás se imaginaron que después de grabar sus escenas, La Guzmán agarraría tres días de fiesta y terminaría golpeando a un director y a un productor de la serie, cuando estos intervinieron por los destrozos que la cantante estaba haciendo en el hotel.

Una persona de la producción dijo que debido a esto y a una cuenta que dejó La Guzmán por más de 50 mil pesos, Amazon Prime Video y Corazón Films están considerado eliminar su participación. – Alejandra volvió a la actuación después de tantos años…

«Así es, Amazon Prime y Corazón Films invitaron a Alejandra Guzmán, a Laura León y a Michelle Rodríguez para que hicieran una participación especial en la segunda temporada de la serie El juego de las llaves, para que se unieran al elenco de la primera temporada».

– ¿Qué tal fue trabajar con nuevo elenco?«Siempre es complicado tratar con tantas artistas, afortunadamente se portaron bien a excepción de Alejandra, pues ella sí hizo de las suyas».

¿A qué te refieres?«Mira, su participación fue del 23 de noviembre al 5 de diciembre, en Cancún. Al principio todo estuvo increíble, pero el problema fue que en cuanto le dieron corte a su llamado, se puso a tomar como loca y ¡sin parar! Se agarró la fiesta hasta el 8 de diciembre, ahogada de borracha en la habitación del hotel… ¡se descontroló por completo!»

– Después, ¿qué pasó?«Se suponía que debió regresarse a la CDMX, pero no lo hizo, se puso a pedir de todo, principalmente alcohol al bar del hotel, y al tercer día de haber estado tomando se puso agresiva, aventó y rompió cosas de la habitación. Los encargados del lugar tuvieron que llamar a la producción para que intervinieran y le pusieran un alto».

¿Y si pudieron hacer que entrara en razón?«La verdad es que todos sabemos que Alejandra es imparable y muy especial, estaba incontrolable, aventaba todo lo que encontraba a su paso, por eso mismo, pidieron ayuda de la producción».

– ¿No le dijeron nada?«Minutos después, uno de los directores de la serie (son Fernando Lebrija y Javier Colinas) tuvo que entrar, y le pidió que se calmara y retirara, porque por su culpa iban a correr a todos los de la producción y al elenco del hotel».

¿Qué pasó después?«Ella tuvo una actitud muy grosera, le dio una cachetada y le dijo que no se iba a ir, y que se fuera a la chi… o lo mad…»

– ¿Qué le respondió el director?«Obviamente, el director se puso furioso y le pidió a los de seguridad del hotel que la sacaran. Pero en ese momento, también llegó uno de los productores para intentar calmar todo, pero le fue igual de mal que al director».

¿Sabes si sólo consumió alcohol?«Estoy seguro que no, no era normal su actitud. Lo que sí es que la cuenta que tuvo que pagar la producción en el bar fue de más de 50 mil pesos. Sinceramente fue muy desagradable todo lo que vivimos con esta señora mal educada, alcohólica y drogadicta, ¡una terrible experiencia!”. – ¿Quiénes más del elenco estaban hospedados en ese hotel?«Sólo estaban Fabiola Campomanes, Maite Perroni y Marimar Vega, y las pobres no sabían ni dónde meter la cabeza de la vergüenza, pues en el hotel dijeron que seguramente todos eran igual».

– ¿A qué director y productor agredió?«Por seguridad, y para no hacer esto más grande, no puedo decir los nombres, quizá después ellos mismos lo digan en su momento. Por el momento sólo están viendo si existe la posibilidad de cancelar el contrato con ella».

– ¿Y qué pasará con su participación?«Están viendo la forma de quitar o editar las escenas que hizo para que ya no salgan, pues no eran tan importantes para la historia, entonces quizá lo hagan. Además, tengo entendido que ella iba a cantar el tema de la serie, pero también ya están cancelando eso».

– ¿Qué han sabido de ella?«Nada, estamos muy seguros de que ni siquiera se va a atrever a dar una disculpa, incluso lo va a negar, aunque el día que regresó a la CDMX, justo después de sus destrozos aquí en Cancún, una televisora la tomó llegando al Aeropuerto y ahí se nota que aún iba borracha».

– ¿Sabes por qué se comportaría así?«Pues gente que anda con ella dice que recayó en las adicciones porque no puede superar el distanciamiento con su hija Frida Sofía, que reconoce que ella también la ha regado en muchas cosas, pero le gustaría que su hija recapacitara y pudieran arreglar las cosas, dicen que es un tema que la tiene muy triste y por eso se refugia en el alcohol, pero sólo ella sabe, ojalá que pueda arreglar sus problemas personales para que no le afecte en su trabajo como esta vez», finalizó.

