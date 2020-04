Please select a featured image for your post

Ricky Martin presenta a su cuarto hijo en redes sociales. Ricky Martin presentó en instagram a Renn su cuarto hijo y el segundo que tiene con su esposo Jwan Yosef. Cabe recordar que hace un año el cantante puertorriqueño en compañía de su esposo Jwan, tuvieron a Lucía, la que se creía sería la última integrante de la familia. Ricky Martin presenta a su hijo. Pero no fue así, el intérprete de "Disparo al corazón" presentó públicamente a su cuarto hijo, Reen Martin Yosef, el cual aparece en los brazos de alguien sonriendo a la cámara. Sus seguidores comentaron la publicación deseándole lo mejor y varios artistas como Joy del dueto Jesse & Joy, Alejandro Sanz y Tommy Torres compartieron la felicidad del cantante felicitandolo y dejándole tiernos comentarios. También podría interesarte: Mario Bautista dio credenciales falsas a menores, acusan Ricky Martin es papá de 4 pequeños, los mellizos Matteo y Valentino, Lucía y el nuevo integrante de la familia, Reen. Enrique Martín Morales (San Juan, Puerto Rico, 24 de diciembre de 1971), conocido popularmente como Ricky Martin, es un cantante, actor y escritor puertorriqueño nacionalizado español. Inició su carrera musical a mediados de la década de los 80, como vocalista de un grupo juvenil llamado Menudo. A partir de 1991 se estableció como solista. Ha lanzado nueve álbumes de estudio, tres recopilaciones y más de cincuenta sencillos en español e inglés. Ha vendido alrededor de 60 millones de álbumes como solista hasta 2020.8​ Su álbum más vendido es el que lanzó en 1999, titulado Ricky Martin.