Rotundo exito el comienzo de ¿Quien es la mascara? 2020

Poncho de Nigris y Mariana Seoane fueron los primeros desenmascarados

Los primeros desenmascarados de la segunda temporada de ¿Quién es la

máscara? fueron Poncho de Nigris, quien portó al personaje de Monstruo y Mariana

Seoane, que se encontraba dentro de Ratón.

Antes de iniciar este juego donde se pone a prueba la intuición del público, los tres

finalistas de la temporada pasada abrieron el primer programa con un musical donde

portaron los personajes del show. Vadhir Derbez (Camaleón), Paty Manterola

(Lechuza) y Mario Bautista (Cebra) unieron sus voces a la del conductor Omar

Chaparro (Monstruo) y juntos interpretaron We are the champions.



En la edición 2020 de ¿Quién es la máscara? 18 celebridades aceptaron el reto de

portar fantásticos personajes para cautivar al público sin ser descubiertos.

En esta primera emisión se presentaron seis de ellos en duelos musicales de tres y,

al finalizar su actuación, el panel de expertos, integrado por Yuri, Carlos Rivera,

Consuelo Ducal y Juanpa Zurita, tuvo en sus manos la posibilidad de salvar a uno de

ellos, mientras que el público del foro decidió al segundo rescatado, revelando así

quién de los tres se quitaría la máscara.

En el primer combate se enfrentaron musicalmente Zombie (Qué maldición),

Monstruo (Tutu) y Elefante (Savage Love). De esta primera terna, el rescatado por

los investigadores fue Zombie y el público votó por Elefante, por lo que el

desenmascarado tuvo que ser Monstruo.



Juanpa y Carlos sí atinaron al asegurar que Poncho de Nigris se encontraba debajo

de Monstruo; mientras que Yuri dijo que se trataba de Roberto Palazuelos y Consuelo

Duval aseguró que posiblemente sería José Ron.

El segundo triple combate fue protagonizado por Disco Ball (Tusa), Ratón (Break

your heart) y Pantera (Ojalá que te mueras). La decisión de los expertos favoreció a

Disco Ball, mientras que el público rescató a Pantera, así fue como Ratón tuvo que

revelar su identidad.

Ninguno de los investigadores estuvo cerca de descubrir que Mariana Seoane estaba

escondida debajo de Ratón, pues Yuri y Carlos Rivera pensaron en Michel Renaud,

Consuelo Duval dijo Michel Vieth y Juanpa se imaginó a Yuya.

El próximo domingo en ¿Quién es la máscara? se presentarán seis personajes más

y conoceremos igualmente la identidad de dos de ellos, la cita es a las 8:30 de la

noche, por las estrellas.