Rupert Grint, de Harry Potter, ¡será papá! Rupert Grint, el actor que diera vida a Ron Weisley en la famosa saga de Harry Potter, está ahora esperando a su primer hijo junto a su novia Georgia Groome.

La también actriz británica a la que se recordará por el filme Angus, tangas y besos pegajosos, una comedia juvenil en la que participó también Aaron Johnson.

Así lo informó el representante de Rupert al portal de noticias estadunidense E! News, confirmando así la noticia de que Grint será el primero de los tres protagonistas de la adaptación cinematográfica de las novelas de J.K. Rowling en convertirse en padre.

“Rupert Grint y Georgina Groome están emocionados al anunciar que esperan un bebé. Por lo mismo, piden provacidad en estos momentos”, rezaba el comunicado. Rupert, de 31 años, comenzó su relación con Georgia, de 28, hace 10 años, sin embargo los actores lograron mantener su relación en un bajo perfil, manteniendo su privacidad incluso con las insistentes miradas de los fans más acérrimos de Harry Potter, sin embargo, hace un año, ambos desataron sospechas de matrimonio.

El embarazo de la pareja no es precisamente una sorpresa, pues hace un año, en una entrevista del actor para el diario The Guardian, cuando había cumplido 30 años, Rupert expresó su deseo de sentar cabeza y tener hijos. Incluso, discutió la posibilidad de llamar al primero Ron, como su personaje, aunque concluyó diciendo que probablemente no lo haría, pues su apellido es difícil de combinar con un nombre de una sola sílaba.

También podría interesarte: Nace bebé de Ana Layevska en plena pandemia