¡Se acabó el amor!, Marimar Vega rompe su relación con Horacio Pancheri

México.- Hace unos días en redes sociales salieron a la luz un video y fotos donde se puede observar a don Chente Fernández tocando partes indebidas del cuerpo a sus seguidoras.

Primero una fan del Charro de Huetitán hizo publicó un video y a los pocos días otra fémina dio a conocer una foto donde de igual manera, el famoso pone su mano en una zona indebida.

Ha sido tan grande la polémica generada al respecto, que los hijos de Vicente Fernández han dado la cara por su padre, dando declaraciones al respecto y han defendido a capa y espada a su progenitor.

Pasados algunos días desde que surgió la polémica alrededor de don Chente, que por fin decidió romper el silencio y habló sobre su comportamiento en el programa de youtube de la reconocida periodista y ex nuera del cantante, Mara Patricia Castañeda.

En el programa él aceptó que no estuvo nada bien el tocar a las mujeres sin su consentimiento; al ser cuestionado por Mara Patricia Castañeda sobre las controvertidas imágenes y los tocamientos inapropiados, Vicente Fernández dejó entrever que todo se trata de un mal entendido.

«Yo vi la foto y efectivamente puse mi mano en el estómago y pensé que se ofendería y subí la mano y cuando subo la mano toman la foto. Si algo tengo es respetar al público pero sí quiero pedirle una disculpa a todos los medios porque siempre me han tratado muy bien en toda mi carrera y no porque hice, reconozco que hice mal, pero no sé si fue bromeando, o una broma o no sé, eran muchas personas, como te digo, yo si le ofrezco una disculpa de todo corazón pero no lo hice con la intención. Ni me acuerdo cómo pasó».

A pesar de que ofreció disculpas, él dejó claro que si la víctima desea proceder de manera legal, él también tiene abogados.

«Yo doy la disculpa pero de que me demanden, yo meto también abogados. La disculpa ya la di, para las otras dos ni sé cómo eran (chicas), pero yo desde ese día no he vuelto a ver la televisión más que películas».

De igual manera Chente Fernández se le fue a la yugular a la prensa, pues a su manera de ver las cosas, no manejaron correctamente el tema de acoso.

«Hay periodistas y periodiqueros, siempre la he llevado bien con todo mundo (…) Respetarlos, quererlos, eso he hecho yo pero es su trabajo y si creen que lo hice con intención pues la hubiera llevado atrás del rancho, a las caballerizas, pero ella se paró y yo seguí con las fotos».

«Me lo hubiera dicho ahí en el momento y yo le hubiera pedido disculpas pero (…) me ponía nervioso de ver a tanta gente», indicó durante la entrevista Vicente Fernández.

El intérprete de «Me voy a quitar de en medio» enfatizó que en muchas de las ocasiones son los mismos esposos de sus fans los que le dan permiso de que estas se sienten en sus piernas.

“Me extraña mucho que pasaran 3 años para que ahora digan y pongan esa foto, me lastima, no me molesta, porque yo nunca di lugar a chismes. No fui un santo y todos lo saben pero nunca me vieron. Lo que pasó fue un accidente con ella y las otras dos. No es acoso. Ellas también me agarraron, me abrazaron, y hasta me pedían foto con beso pero con la boca cerrada. Levanté el brazo para tocarle el hombro, pero sentí la bolita (del seno) y pensé que era el hombro, por eso dejé ahí la mano. Tengo muchos años para saber dónde y cuándo».

Después de salir a la luz el video de la entrevista que Mara Patricia Castañeda le realizó, los internautas criticaron las palabras que emitió el cantante, ya que, lejos de verse empático y arrepentido por su indebido comportamiento, minimizó sus acciones para con las jóvenes afectadas.

De igual manera los usuarios criticaron a la periodista y le recordaron que cada mujer que sufre algún acoso o abuso vive su propio proceso, por lo que algunas de ellas no alzan la voz en el momento, sino hasta después de un tiempo.

«Qué valor salir a defender lo indefendible. Qué miserable viniendo de una mujer», «Qué triste que una mujer (Mara) sea capaz de defender a este hombre que le faltó al respeto a otra mujer», «¿Lo estás entrevistando o lo estás disculpando tú?», «Normalizar un delito, ¡bien hecho! Por eso este país sigue en lo mismo que hace un siglo», «Qué pena Mara que no hayas hecho tu entrevista como acostumbras, te dejaste llevar por lo personal#, fueron algunos de los comentarios que recibió la periodista.

