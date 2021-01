Selena Gomez estrena video de “Baila Conmigo”

México. – La primera actriz María Sorté, madre del secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), Omar García Harfuch, habló por primera vez del atentado que sufrió el funcionario en junio de 2020, en donde fallecieron dos de sus escoltas.

Aseguró que sí le preocupa la integridad de su hijo, sin embargo, dijo su supervivencia fue “un verdadero milagro”.

María Sorté fue cuestionada sobre la integridad del secretario de Seguridad, a lo cual respondió que:

“Por supuesto que sí pero yo siempre digo que los ángeles de Dios están alrededor de nosotros, que lo cuidaron y que fue un verdadero milagro. No me canso de dar gracias todos los días de mi vida”.

Además, aseguró que se siente orgullosa del cargo que ostenta García Harfuch y descartó la posibilidad de irse a vivir a otro país por razones de seguridad:

“No es complicado, me siento muy orgullosa y mis oraciones siempre con él, yo sigo viviendo aquí y de aquí no me van a sacar, este es mi país”.