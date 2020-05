Selena Gomez se rapa por ésta razón. La famosa cantante y actriz Selena Gomez llamó la atención de sus miles de seguidores a través de las redes sociales después de que comenzó a circular una imagen en que Gomez luce un cambio de look con su cabellera totalmente radical.

Los fans de Selena Gomez no podían creer que la cantante ahora luzca pelona.

A través de Twitter fue donde comenzó a circular el rumor a cerca de que Selena Gomez se había rapado.

Sin embargo, salió a la luz que la cantante en efecto luce un cambio de look pero no el que se mostró y dejó boquiabiertos a sus seguidores por lo radical que es.

Esa foto fue cambiada por medio de photoshop por unos fanáticos de Selena Gomez, los cuales se dedicaron a editarla y la publicaron a través de Instagram.

En la primera imagen podemos ver a Selena Gomez con nuevo look y en la segunda podemos observar unas tijeras y cabello tirado en el suelo.

.@SelenaGomez shared her new look on her Instagram story. 🤍 pic.twitter.com/s6XBxMaQl3

