Si eres fan de Nintendo ¡No te puedes perder esta nueva miniserie!

México.- Tras las acusaciones de abusos sexuales contra Marilyn Manson por parte de la actriz Evan Rachel Wood y por otras cuatro mujeres, han salido a la luz nuevas alegaciones contra el cantante. Esmé Bianco, quien interpretó a Ros en la popular serie de Game of Thrones, ha asegurado que también fue víctima de abuso por parte del intérprete.

Tal como ha relatado a The Cut, Bianco conoció a Manson en 2005 a través de Dita Von Teese. El cantante se interesó en ella y quería ficharla para Phantasmagoria, una cinta que preparaba inspirada en la obra de Lewis Carroll.

«Pensé: ‘Mi ídolo de la adolescencia quiere trabajar conmigo. No la riegues'», contó.

Su relación cambió en 2009 cuando él le propuso volar a Los Ángeles para rodar el videoclip de I Want to Kill You Like They Do in the Movies. Aparentemente el video estaba protagonizado por Manson, quien secuestraba a Bianco.

«Necesito tener una víctima y amante. Vas a tener que fingir que te gusta ser maltratada por mí. Lo siento», le adelantó el artista.

Una vez que llegó a Los Ángeles, la actitud de la estrella se volvió violenta, llegando a «atarla con cables, azotarla con un látigo y usando un juguete sexual eléctrico sobre sus heridas». Manson nunca le envió las grabaciones y puso constantes excusas para no publicar el videoclip.

«Estás realmente guapa en las imágenes que filmamos», le escribió supuestamente el cantante cuando ella regresó a Londres.

Comenzaron una relación a distancia y en 2011 ella se mudó con él a Estados Unidos. «En ese momento, recuerda, se le caían las pestañas por el estrés y tenía ataques de pánico diarios», relata The Cut. La actriz cuenta que él le decía qué ropa tenía que llevar (prefería vestidos cortos con medias) o su horario de sueño, despertándola violentamente si se iba a dormir sin permiso. También decidía cuándo podía entrar y salir del apartamento.

«Era una prisionera. Yo iba y venía a su gusto. Él controlaba con quién hablaba. Llamaba a mi familia escondida en el armario», aseguró.

La intérprete también afirma que, cuando se estrenó el episodio piloto de Game of Thrones, Manson solía proyectar a sus invitados una escena de sexo en la que ella aparecía.

«Esa es mi novia, es una puta. Mira, tiene las tetas fuera. En ese momento estaba en modo de supervivencia y mi cerebro me había enseñado a hacerme pequeña y ser agradable», lamenta Bianco.

La actriz afirma que en una ocasión Manson le cortó el torso varias veces con un cuchillo.

«Solo recuerdo estar acostada allí y no luchar contra eso. Perdí todo sentido de esperanza y seguridad», confiesa.

Según The Cut, Bianco vivió un punto de inflexión en mayo de 2011, un mes después de mudarse con Manson, cuando el intérprete la persiguió por su apartamento con un hacha. Ella empezó a buscar apartamentos a escondidas y terminó rompiendo con él por email. «En ese momento me quedaba muy poca dignidad», admite.

«Él pasó de ser gran modelo a seguir que realmente me ayudó en momentos increíblemente oscuros y difíciles cuando era adolescente a un monstruo que casi me destruye y casi destruye a tantas mujeres», apunta ahora la intérprete.

