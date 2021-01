Si te encantan los animales no debes dejar de ver estas películas de Netflix

México.- En 2002 el fenómeno de La Academia rompió con todos los récords televisivos y se convirtió en uno de los proyectos más exitosos de la televisora del Ajusco. Myriam, Víctor García, Miguel Ángel, Yahir, Nadia, Toñita, Raúl Sandoval, Estrella, Laura Caro, María Inés, José Antonio, Wendolee, Alejandro y Héctor se convirtieron en los primeros alumnos.

Sin embargo no todo es miel sobre hojuelas, y es que a 18 años de dicho proyecto, uno de los integrantes de esta primera generación denunció haber sido víctima de acoso sexual por parte de uno de los ejecutivos de la televisora, se trata de Héctor Zamorano, quien sería el primer expulsado.

“Tras mi expulsión viví 8 meses en un hotel, pagado por Azteca, prácticamente sin hacer nada y fue una vez que una actriz me invitó a salir a un antro, donde iba Sergio Segura y otro talento de Azteca, donde me dan una copa y me sentí muy mal, entonces la actriz me dijo: ‘no te preocupes mi amigo te lleva a tu hotel’. Ahí fue el primer problema porque se intentó meter a mi cuarto”, declaró durante una entrevista.

Foto: Web

Héctor también revela que esta situación lo sorprendió muchísimo y que aunque al principio creyó que la televisora no estaba al tanto de estas cosas, cambió de opinión al hablar con segura: “Al otro día fui a hablar con él y me dijo: ‘En esta carrera, si quieres crecer tienes que ser inteligente”’, agregó.

Pero esto apenas comenzaba, pues una vez que el proyecto llegó a su fin y se hizo el famoso tour por varios estados de la república, los episodios de acoso fueron mucho más fuerte: “Yo padecí mucho esa gira. En muchas ocasiones me tocó dormir solo en el cuarto, y una noche yo estaba viendo la tele y de repente entra Sergio, pero en estado inconveniente y en ropa interior”, recordó. “Me saqué de onda y le dije que qué estaba haciendo, y me dice vamos a tomar algo y le dije que no. No hubo contacto físico, pero sí me asusté y tomé el teléfono pero no dije a quién iba a llamar, y en ese momento se fue a su cuarto”, agregó Zamorano.

Esta situación, asegura el ex académico, se repitió constantemente hasta que en una ocasión el ejecutivo habló con él para intimidarlo: “Tras visitar tres o cuatro ciudades habló conmigo y me dijo que tuviera mucho cuidado con lo que dijera, porque podía costarme la carrera”, señaló. Héctor finalizó contando que tras su salida estuvo contemplado para la telenovela Enamórate, pero no se quedó con el papel porque no quiso ‘portarse bien’ con los ejecutivos. Además señaló que él mismo dio a conocer lo sucedido a la empresa, mediante una entrevista, que jamás salió a La Luz.