Silvia Pinal es operada de la cadera tras sufrir caída. La primera actriz de cine, televisión y teatro Silvia Pinal de 88 años de edad, la noche del pasado jueves sufrió una fuerte caída en su domicilio, debido a ello presenta una fractura de cadera por lo cual será operada en un conocido hospital ubicado al poniente de la Ciudad de México.

La cirugía se llevará a cabo la tarde de este viernes, de tiene programada para las 2:00 de la tarde. El incidente se dio debido a que Silvia Pinal se enredó en su habitación con un tapete y cayó de sentón.

De acuerdo con información proporcionada por su hija, la también actriz Sylvia Pasquel, dijo a los medios de comunicación que su madre fue sometida a varios estudios para verificar que su salud se encuentra en perfectas condiciones para poder entrar a quirófano.

“Ayer jueves en la tarde, en su recámara, se tropezó con un tapete, cayó de sentón y se fracturó, hablo cada diez minutos, ¡creo ya me odian! (risas) le he dicho: ya ves mamá, por estar dando malos pasos a estas alturas como quinceañera, ya bromeamos, nos reímos”.

La actriz Silvia Pinal es operada de la cadera, el médico responsable que la intervendrá, es el mismo que operó a su hija, la cantante Alejandra Guzmán de la cadera.

La primera actriz de la época de Oro del cine mexicano, Silvia Pinal, se encuentra acompañada en el hospital por su hijo Luis Enrique Guzmán. Por parte del hospital, uno de los requisitos para la cirugía fue que los familiares consiguieran donadores de sangre tipo universal.

“Ahora lo que sí queremos es que respeten los medios y la gente esto, que no vayan o se aglutinen para el chacaleo; mi mamá no está en condiciones de dar entrevistas y pues ahora no sabemos quién esté contagiado o no”, hace hincapié Pasquel.