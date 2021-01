Surgen nuevas pistas del asesinato de Efraín Ruales

México.- A pesar de que en televisión, Pedro Sola es muy abierto, con su vida personal es totalmente diferente, pues mantiene los detalles ocultos del público; sin embargo, no dudó en responder cuestionamientos cuando salieron a la luz fotografías en las que aparece junto a un hombre menor.

“Estoy muy enamorado, tengo una pareja que conocí a través del internet, la gente me escribe y de repente alguien me escribe por correo electrónico y era muy interesante, estaba perfectamente bien escrito, ortografía, sintaxis, puntuación, todo era perfecto y me cuestionaba una serie de cosas interesantes, yo le contesté, me contestó dos veces y le dije: ‘Oye, no sé quién eres’”, dijo en entrevista para Quién en 2019.

Foto: Web

En aquella ocasión, Pedro Sola reveló que su pareja es 30 años menor que él, que admira su inteligencia y que lo conoció por internet, pues antes el hombre cuyo nombre mantiene en secreto, vivía en Tabasco.

El conductor de Ventaneando asegura que está muy feliz con su actual relación, además insiste en que fue algo que él no estuvo buscando y se dio de forma natural. En la misma entrevista relató que la primera vez que tuvo una relación sentimental tenía 26 años y tras su fin se quedó soltero por muchos años.

Con información de Fama