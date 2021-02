Tachan a Belinda de hipócrita por disfrutar de la playa a pocos días de fallecer su abuela

México. – La lista de personalidades del mundo del entretenimiento que han padecido el contagio por coronavirus sigue en aumento, y ahora es Lucero quien reveló que tanto ella como su hija, Lucero Mijares, dieron positivo a la enfermedad de COVID-19 hace algún tiempo.

Como parte de un adelanto de la sección “Mucho que contar” que la famosa actriz y cantante comparte con sus seguidores en su canal de YouTube, la revista TVNotas destapó un fragmento de la confesión que se dará a conocer en su totalidad próximamente en el espacio digital de la cantante de Electricidad y Siempre contigo.

“Quiero contarles que me contagié de COVID, estuve contagiada de COVID y ya salí de ello afortunadamente, gracias a Dios, y hay muchos factores que ayudaron a que yo esté bien. Se los quiero contar porque no es algo que haya que esconder, es una situación mundial a la cual todos estamos expuestos”, comienza relatando la famosa, quien no especificó cuándo se dio el contagio que sufrieron ella y su hija.

Lucero destacó que al enterarse de su diagnóstico positivo “sintió mucho miedo”, sin embargo se abocó en actuar responsablemente, toda vez que se ha estado cuidado estrictamente con las medidas de sanidad recomendadas y difundidas por las autoridades.

“El día que yo descubro por medio de una prueba PCR que soy positiva, inmediatamente siento mucho miedo, temor, comienzo a pensar cómo me va a tocar a mí. He tomado todas las precauciones, utilicé el cubrebocas en todo momento, he limitado mis salidas desde que esto empezó, he intentado ser sensata, en los conciertos vía streaming que di nadie salió contagiado, pero bueno ahora pasó”, añadió la famosa en el video que será compartido en su totalidad el viernes 19 de febrero.

La también protagonista de telenovelas de Televisa como Lazos de amor y Los parientes pobres relató cómo vivió los síntomas de la enfermedad que ha cobrado millones de vidas al rededor del mundo desde su surgimiento hace más de un año.

“Sentí un poco de cansancio al hacer ejercicio, pero no lo identifiqué como síntoma de COVID, pensaba que tal vez estaba más cansada, pero hubo más detalles que me hicieron decidirme a hacerme la prueba, y no sé cómo se coló. Al salir positivo, me sentí muy asustada, no sabes qué puede pasar; afortunadamente pude tener atención inmediata de médicos que son expertos en el tema. Es importante atenderse a tiempo, tomar mis medicamentos como me lo recetaron desde un principio, y tener una salud completa, yo no tengo ninguna enfermedad, hago ejercicio, me alimento bien y creo que eso ayudó a que no me pusiera grave”, aseguró la cantante de 51 años.

La ex esposa de Manuel Mijares, con quien procreó a los hoy adolescentes “Lucerito” y “Manolito”, explicó cómo padeció la enfermedad, aunque admitió que su sintomatología fue moderada, por lo que determinó mejor no alarmar al público hasta haber dado negativo a la prueba:

“No sentí problemas de respiración, no tuve problemas con la oxigenación, sí tuve ciertos síntomas y malestares, pero nada de gravedad, y por eso no lo quise decir en el momento que me contagié para no preocupar a la gente que me quiere y ser prudente con cómo evolucionaba”, añadió.

Lucero admitió haber sido ella quien contagió a su hija, quien recientemente abrió su cuenta de Instagram logrando conseguir miles de followers en pocas horas: “Me dio mucha pena que contagié a mi hija, pero ella reaccionó perfecto y estoy muy agradecida con Dios que a ella le haya ido muy bien y que esté sana”. Finalizó haciendo un exhorto a su público:

“Quiero pedirles que por favor sigan cuidándose, no bajar la guardia. Todavía no se puede cantar victoria, el virus puede ser muy peligroso, debemos cuidarnos nosotros y a las personas que amamos”.

