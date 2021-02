¡Ten listas las palomitas! Este fin de semana disfruta estas películas en Netflix, HBO y Prime Video

México.- La actriz Gwyneth Paltrow, de 48 años y ganadora de un premio de la academia, aseguró que ganó mucho peso durante los primeros meses de la pandemia y que su metabolismo se ha desacelerado como consecuencia de haber padecido Covid-19.

Esto lo reveló en el último episodio del podcast Dear Media: The Art of Being Well, donde agregó que su subida de peso también se puede deber a la premenopausia; lamentó que no pueda bajar tan rápido los kilos de más, como en el pasado.

Sostuvo que el virus también le dejó secuelas como la «niebla cerebral», que a veces le impedía hilar más de dos palabras. Pero aseguró que se ha sentido mejor y ha bajado cinco kilos desde que lleva una dieta de “Ayuno Intuitivo”, con el cual supuestamente logra reducir la inflamación y restablecer el cuerpo.

Su dieta trata de un régimen cetogénico y vegano, sin azúcar ni alcohol, en el cual no come desde la noche anterior hasta las 11 de la mañana del día siguiente; hace “limpiezas” con caldos de hueso para, supuestamente, curarse de los síntomas post Covid-19.

En redes sociales la criticaron severamente, ya que su aspecto sigue luciendo tan delgado como siempre.

Juzgada por sus dietas extremas

Desde hace un año, cuando se estrenó en Netflix la serie documental “Goop”, Paltrow ha sido reprendida por la comunidad científica, ya que la acusan promover tratamientos no científicos ni comprobados contra el COVID-19.

En esta ocasión fue el director médico del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido, Stephen Powis, quien la culpó de difundir “información falsa”; le recordó que las estrellas e influencers, como es su caso, “deben ser responsables” al hablar de tratamientos médicos.

Más polémicas con su marca

Paltrow fundó su compañía Goop en 2018, la cual es un blog de estilo de vida en el que se dedica a dar consejos sobre bienestar y vender mercancía. De acuerdo con The New York Times, está valuada en 250 millones de dólares.

Ha sacado a la venta insólitos productos de moda, cosmética, libros, entre otros, como velas aromáticas “olor vagina” y un kit para clonar un pene.

