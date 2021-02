Tras escándalo, Pepillo Origel recibe segunda dosis de vacuna contra Covid-19

México.- La conductora de ‘Hoy’, Galilea Montijo causó intriga al no aparecer en el programa el lunes pasado, por lo que se supo, se debió a que se realizó una prueba para la detección del Covid-19 y permanecería aislada hasta saber los resultados.

La mañana de este martes, Galilea apareció en el programa Hoy transmitiendo desde su casa, en donde confirmó que su prueba de Covid-19 resultó positiva por segunda ocasión, pues recordemos que en noviembre pasado, la conductora luchó contra la enfermedad, “En prueba rápida salí positiva, me la entregan en una hora, cuando llega el resultado pues que sí, otra vez positivo’”, contó sobre su contagio luego de que gente de su equipo de trabajo, le reportaran que sus pruebas había salido positivas.

Sobre sus síntomas, comentó que son diferentes a su contagio anterior, “he sentido malestares, el mismo dolor de cuerpo, dolor de garganta, a diferencia no me dio dolor de cabeza, fiebre no me ha dado… Gracias a Dios no me he sentido tan sofocada como la primera vez, esta parte de que me faltaba el aire”, indicó.

Galilea también compartió que su esposo fue negativo, por lo que se encuentra asilado, sin embargo, su hijo resultó positivo a la prueba, por lo que el pequeño también ha sufrido los estragos de la enfermedad pues esta madrugada presentó fiebre en 3 ocasiones, por lo que la conductora siempre estuvo pendiente de él, aunque afortunadamente por el día presentó mejoría, “Mateo también tuvo fiebre toda la madrugada… me asusté porque 3 veces le dio fiebre pero como buen niño ya quiere salirse al jardín a jugar”, comentó sobre el estado de salud del pequeño.

Foto: Web

Galilea Montijo comentó que no cree en la inmunidad a la enfermedad tras haberse contagiado por segunda vez, “ni modo así es esto, mucha gente decía que no creían en la inmunidad yyo no creo tampoco en la inmunidad… mi cuerpo no creo esos anticuerpos, o no sé porqué me volvió a dar 4 meses después de que… a mi me había dado en noviembre”, dijo.

La conductora también fue cuestionada por sus compañeros sobre el tiempo que llevaría contagiada y comentó que desconoce cuánto lleva con el virus, “No tengo idea porque yo me empecé a sentir mal ayer por la madrugada, me levanté con vómitos, me dieron náuseas, y ese dolor de cuerpo que dije: ‘hice demasiado ejercicio el fin de semana’.

Esta enfermedad es tan extraña, en cada cuerpo es diferente, no sé si esté entrando o esté saliendo”, explicó. Por último, los conductores revelaron que ya se sometieron a las pruebas y resultaron negativos, “Qué bueno que todos salieron negativos, uno piensa y dice: ‘seguramente me contagié acá’ pero la verdad es que no se sabe. Los voy a extrañar estos días”, finalizó.

Con información de Tv notas