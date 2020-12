Triunfa Alejandro Speitzer en España

México.- El presente martes 29 de diciembre de 2020 por medio de un comunicado se dio a conocer el lamentable fallecimiento de la primera actriz mexicana Josefina Echánove a los 93 años de edad.

Josefina Echánove nació en la Ciudad de Nueva York, el 21 de julio del año 1928, era madre de la periodista Peggy Echánove, de la cantante María del Sol y del primer actor Alonso Echánove.

La actriz fue la responsable de fundar el grupo de Danza Contemporánea de la Universidad de Guanajuato, empezó como actriz en los entremeses cervantinos, participó en más de 19 telenovelas entre las que destacan: «Corazón Salvaje», «Rubí», «La Dueña», «Cañaveral de Pasiones» y «Cuna de Lobos».

Participó en más de 30 largometrajes nacionales e internacionales como «Santitos», «Perdita Durango», «Cabeza de Vaca», «Estas Ruinas que ves», entre muchos más.

Foto: Univisión

En su faceta como actriz trabajó de la mano de grandes directores como Emilio el «Indio» Fernández y Gregory Peck.

Josefina Echánove fue nombrada por sus hijos como la Reina Madre. La actriz fue el origen de una dinastía artística en la que había otro actor, Alonso Echánove; una periodista y conductora, Peggy y una cantante, María del Sol.

Era una mujer de carácter fuerte y de humor negro, ese que arrancaba sonrisas al hacer referencias sobre la muerte.

«Cuando le pregunto como estás, responde todavía sigo viva», recordó Peggy durante el cumpleaños 90 de su madre.

«Con un carácter que para qué les cuento», dijo también su momento María del Sol, bromista.

Nació en Nueva York pero desde muy temprana edad fue habitante del estado de Guanajuato.

Entre sus trabajos deja una filmografía de casi 50 obras, desde películas como «Los hijos de Sánchez», interpretando a la esposa de Anthony Quinn; pasando gracias a su excelente inglés, por la cinta de terror estadounidense «Amityville 3» y al lado de Michael Cane y Richard Gere en «El cónsul honorario», Jack Lemon en «Desaparecido» y Gregory Peck y Jane Fonda para «Gringo viejo».

Foto: Publímetro

En lo que se refiere a la producción nacional destacó en las cintas «Santitos», «Todos hemos pecado», «Historias violentas» y «La otra conquista», mientras que para la pantalla chica participó en «Cuna de lobos», «Rubí», «Mañana es para siempre» y «Corazón salvaje».

Estudió en la Universidad Femenina de México con los periodistas José Gaos y Manuel Becerra Acosta y luego decidió inscribirse en danza, siendo su maestra Guillermina Bravo. Tiempo después Josefina sería fundadora de la Academia de Danza de la Universidad de Guanajuato.

«Cuando yo tenía seis años mi madre tuvo que salir a perseguir el bistec, la chuleta», narró Del Sol en su canal de youtube.

Ella fue quien casi la impulsó a adentrarse en el canto, agregó.

«Me decía: qué va a ser de tu vida, no estudias y un día estando yo tocando piano canté y mi mamá me preguntó si no me gustaría hacer una audición, dije que no y ella amablemente de estos cabellos (risas) me llevó, hice la audición y dije qué es eso que sale de las bocinas», detalló.

Recibió dos nominaciones al Ariel por sus trabajos en «Serpientes y escaleras», dirigida por Busi Cortés y «Por tu maldito amor», protagonizada por Vicente Fernández.

Josefina durante sus últimos años, tomó la decisión de pasar su tiempo en un asilo. Los meses de la pandemia fueron duros para sus hijos, pues se tenían que conformar con hablarle diario. En agosto se les permitió ir con todos los protocolos, prohibiéndoles tocarla.

Foto: SDP

Recibió a su hija María del Sol diciéndole que venía disfrazada y cantaron juntas «Muñequita linda», una de las canciones favoritas de la nonagenaria.

Las fiestas decembrinas del pasado año no fueron agradables para la familia Echánove. La Reina Madre pasó por problemas de salud, pero en el Año Nuevo se recuperó.

Con información de El Universal

