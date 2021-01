Una vez más Eduardo Yáñez explota contra reportero y lo agrede

México. – La famosa plataforma de streaming Netflix en este año nuevo 2021 buscó comenzarlo de la mejor manera para el beneplácito de sus usuarios, al anunciar en un video que publicó en redes sociales que lanzará una cinta original por semana con la participación de infinidad de estrellas de Hollywood y pequeños fragmentos de las producciones que tiene preparadas para todos los fans.

Entre las figuras que salen en el video destacan actores de la talla de Ryan Reynolds, Gal Gadot y Dwayne Johnson, nos adelanta un poco de lo que veremos y de las grandes novedades cinematográficas de 2021. A ellos los veremos en la muy esperada Red Notice.

Foto: La República

Da inicio con el filme The Harder They Fall, western protagonizado por Regina King, Zazie Beetz, LaKeith Stanfield e Idris Elba. Por otro lado, también nos muestra el reparto asombroso de Don’t Look Up, la película en la que veremos a Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Cate Blanchett, Meryl Streep, Jonah Hill y a Timothée Chalamet.

El famoso actor Brad Pitt se une al listado de superestrellas fichadas para producciones que se distribuyen a través de Netflix con Blonde, la película de Andrew Dominik que además tendrá a Dede Gardner y Anna de Armas. Se basa en la novela homónima de Joyce Carol Oates que fue finalista del premio Pulitzer cinco veces. La historia versará sobre una reimaginada versión de Marilyn Monroe.

En lo que se refiere a los usuarios adolescentes, les encantarán los filmes de las últimas entregas de Mi primer beso y A todos los chicos, The Woman in the Window, thriller liderado por Amy Adams, Escape from Spiderhead, nuevo vehículo para el lucimiento de Chris Hemsworth, o ‘Ejército de los muertos’, el ansiado regreso al cine zombi de Zack Snyder.

Los fans quedaron muy sorprendidos y a giduk con lo visto en el video, pues está repleto de adelantos y de celebridades que todos queremos ver. Es un año diferente, por lo que Netflix se dio la tarea de querer regalarnos una película nueva todas las semanas.

Con información de Cultura Colectiva

