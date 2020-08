Verónica Castro así reacciona ante la muerte de Manuel ‘Loco’ Valdés. La famosa actriz, cantante y conductora mexicana Verónica Castro al enterarse de la muerte del padre de su hijo Cristian Castro, el comediante legendario Manuel “Loco” Valdés reaccionó en redes sociales publicando una imagen de respeto hacia su persona junto con la frase “QEPD MANU”.

Verónica Castro publicó en su cuenta personal de Twitter una fotografía junto con una oración:

Nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti”, recordó a su viejo amor Verónica Castro junto con una oración de San Agustín.

El comediante desde el año 2017 sufrió cáncer de piel y fue durante las primeras horas del presente viernes que perdió la batalla ante esa enfermedad a los 89 años de edad.

Manuel “Loco” Valdés saltó a la, gana con el programa “Ensalada de Locos”, fue diagnosticado en 2017 con cáncer de piel.

“Hace un tiempo me salió un granito aquí en la frente, no le hice caso, hasta le hice una canción. Me revisé, me fui con el dermatólogo y me dijo que era necesaria una biopsia”, confesó Valdés a diversos medios de comunicación.